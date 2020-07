Primeur BMW: Adaptieve cruise control motor

Hmm, het systeem gaat ook in de bochten snelheid verminderen.

Cruise control zit al langer op motoren en kan heel fijn werken als je lange stukken rijdt. Adaptieve cruise control kenden we al wel van de auto’s maar was nog niet op motoren te vinden. Motorrijdend Nederland wordt nu verwend, dadelijk hoeven we echt niets meer zelf te doen. BMW Motorrad introduceert nu namelijk Active Cruise Control (ACC) voor op de motor. Het systeem werd ontwikkeld samen met Bosch.

Net als bij de auto remt en accelereert de cruise control op basis van de snelheid van de voorganger. Remt de voorganger af, dan remt de motor ook. Gaat de voorganger weer accelereren volgt de BMW ook. De afstand tussen de voorganger kun je met drie verschillende standen aanpassen. De afstand tot de voorligger zal altijd groot genoeg zijn om veilig te remmen. De acceleratie en vertraging kun je hier ook nog los van regelen in twee standen, Comfort en Dynamic. Al deze instellingen kun je terug vinden op het TFT scherm van de motor. De bestuurder kan net als bij de auto ook altijd ingrijpen.

Anders dan bij de auto zal ACC ook in de bochten snelheid verminderen om de hellingshoek aan te passen. Bij een kneedown zal het systeem niet vanzelf afremmen, de motor ligt dan te schuin. Geen idee of we van deze optie nu echt blij moeten worden. Gelukkig is de afstandscontrole uit te schakelen, dan hebben we weer ‘gewoon’ cruise control. Wat nog meer anders is dan bij de auto, deze ACC werkt niet bij stilstaand verkeer. Filerijden moet je met deze nieuwe techniek van BMW Motorrad dus gewoon zelf blijven doen. Gelukkig hoef je met de motor niet achteraan aan te sluiten en hoef je de adaptieve cruise control niet in de file te gebruiken.

Wanneer BMW een motor uitbrengt met de nieuwe techniek is nog niet bekend.