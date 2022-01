2x Ducati 748S Senna te koop in Nederland!

Zie je ook niet elke dag, zo’n Ducati 748S in de Senna-kleurstelling. Opvallend genoeg staan er zelfs twee te koop in Nederland!

Ducati 916 en 748

In de periode 1994 tot 1998 boekte Ducati vooral successen met de iconische 916. Maar ook de Ducati 748 – noem het maar de kleinere en lichtere versie van de Ducati 916 – mocht er zijn. Die werd geleverd van 1994 tot 2003. Je kunt de 916 en 748 vergelijken met de Ducati Panigale V4 en Panigale V2 van nu.

Ducati 748S Senna is limited edition

Een uitvoering van de Ducati 748 is extra bijzonder: de 748S Senna. Die machine verscheen in 2002 en had dezelfde componenten als de 748S, maar dan aangevuld met matgrijze bodypanelen, een grijs frame en rode Marchesini vijfspaaks wielen. Voor de aandrijving zorgt een 748 cc tweecilinder met 95 pk, beschikbaar bij 11.000 toeren per minuut.

Exacte aantallen zijn niet bekend, maar heel veel exemplaren zijn er niet gebouwd. Daarom is het extra bijzonder dat er nu juist twee exemplaren te koop staan in Nederland. De kilometerstanden zijn vergelijkbaar.

Eerste exemplaar

Het eerste exemplaar heeft 41.803 kilometer ervaring en betreft een origineel in Nederland geleverde motor die in 19 jaar tijd twee eigenaren heeft gehad. De machine is uitgerust met gave Termignoni-einddempers. Prijskaartje: 7.450 euro.

Tweede exemplaar

Ietsje duurder is het tweede exemplaar dat we hebben gevonden. Die mag voor 7.799 euro van eigenaar wisselen. Hij heeft wel iets meer kilometers gemaakt: 47.517 in totaal. Ook dit is een origineel Nederlandse Ducati 748S Senna. De vorige eigenaar heeft hem elf jaar in bezit gehad en is er uitermate zuinig op geweest zoals je aan de gehele motor kan zien. De machine heeft elk jaar netjes zijn onderhoud gehad en recent zijn er nog nieuwe banden op gekomen en zijn de kleppen gesteld. Ook de moeite waard dus.