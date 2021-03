Koop een jong gebruikte Audi van een Real Madrid speler - Autoblog.nl

Zin in een goed onderhouden Jahreswagen van Audi? Koop er een van een Real Madrid speler!

Ieder jaar geeft sponsor Audi de spelers van Real Madrid een dikke nieuwe boksbeugel om naar de training te rijden. Je kan je altijd afvragen in hoeverre de galacticos daar echt op zitten te wachten. Zij verdienen op jonge leeftijd immers blubberdikke miljoenen, dus zijn ze de ideale klanten voor supercars. Die staan er dan ook over het algemeen in meervoud in de garages. En ja, daar steekt zo’n Audi dan toch een beetje schril bij af.

Audi selection: plus

Een interessante vraag die je je wellicht nooit hebt afgevraagd, is wat er gebeurt met die ‘oude’ Audi’s als er na een jaar weer een nieuw blik boksbeugels wordt opengetrokken. Welnu, de Spaanse afdeling van Audi Selection: plus heeft gewoon maar even een speciaal hoekje gemaakt op de website waar je de auto’s van vorig jaar op de kop kan tikken. Altijd van een oud vrouwtje geweest, niet beknibbeld op onderhoud, je kent het wel. In de aanbieding zijn onder andere:

De rode (hulde!) Q7 50 TDI blackline van Militao

De grijze Q7 50 TDI blackline van Rodrygo

De zwarte Q7 50 TDI blackline van Mariano

De matgrijze Q7 50 TDI blackline van Isco

De zwarte A7 Sportback van Marcelo

De zwarte A7 Sportback van Odriozola

De platina A7 Sportback van Asensio

De zwarte A7 Sportback van Vinicius junior

De blauwe Q8 50 TDI van Nacho

De platina Q8 van Hazard

De A8 van Ramos

De e-tron van Varane

De matgrijze RSQ3 van Courtois

De witte RSQ3 van Benzema

De zwarte RSQ3 van Zidane

Weinig kilometers

De meeste auto’s hebben bescheiden kilometerstanden. Alleen Mariano heeft kennelijk veel schatjes in verschillende stadjes. Althans, misschien is hij de enige die er met zijn Audi naartoe rijdt, dat kan natuurlijk ook. Hoe dan ook reed de aanvaller bijna 30.000 kilometer in een jaar met zijn company car. Veel andere auto’s hebben er minder dan 10.000 kilometer opzitten. Koop dan?