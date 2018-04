Dude maakt BMW M3 GTR uit Need For Speed na

Heel erg vet.

Je kunt veel van Amerika zeggen, maar de car culture is er fantastisch. Sommigen gaan heel ver in het aanpassen van een auto. Geen Golf 3 met smoked achterlichten of booskijkers, maar serieuze (optische) tuning dat indruk weet te maken bij een Cars & Coffee.

Andre Klebleyev is zo’n liefhebber. De in Maryland woonachtige autoliefhebber heeft zijn E46 M3 grondig laten aanpakken. Oorspronkelijk was dit een zwarte M3 met de fraaie 18-inch wielen. De heetste 3-serie leek op een E46 M3 zoals je die wel vaker hebt gezien. Andre gooide het echter over een andere boeg en besloot zijn auto aan te pakken. Big time.

Bij fans van Need for Speed gaat het hart nu ongetwijfeld sneller kloppen. De M3-rijder heeft zijn auto na laten maken op basis van de M3 GTR uit Need for Speed: Most Wanted. De body, de spoiler, de wrap en de wielen. Zelfs de sidepipes zijn aanwezig. Alles klopt in vergelijking met de virtuele auto uit het racespel.

Via Instagram heeft Andre tientallen kiekjes van zijn M3 gedeeld. Je checkt een selectie in de gallery. Meer foto’s en video’s tref je op zijn profiel.