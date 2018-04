Vul de parkeerkelder van deze villa in de polder

Inpandige garages zijn cool.

Wie nog een alles-in-een villa zoekt en niet wenst te wonen in Het Gooi of, in de nabije omgeving, moet deze woning eens overwegen. Acht kamers (vijf slaapkamers), drie badkamers en een woonoppervlakte van 450 m² maken de villa een prima optrekje om te vertoeven.

Kers op de taart is de inpandige parkeerkelder. Volgens de advertentie biedt de garage plek aan maar liefst zes auto’s. Er zijn drie garagedeuren, zodat het tamelijk eenvoudig is om je dikbolides naar buiten te rijden. Und ja, de hellingbaan is verwarmd. In de winter met een veel te krachtige achterwielaandrijver naar buiten rijden zou dus geen problemen moet geven.

Naast de garage zijn er genoeg andere zaken die een luxe bewoner wenst. Denk aan een thuisbioscoop, dat tevens fungeert als fitnessruimte (but, why?), en een zonnebankkamer. Laten we ook het buitenzwembad niet vergeten, voor die drie dagen in het jaar dat het lekker warm is buiten. Of het feit dat de woning aan het water ligt. De villa staat in Giessenburg en is voor € 1.950.000 de uwe.