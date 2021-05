Duimpjes omhoog, de Kimera Lancia 037 is officieel - Autoblog.nl

Gewoon een heel erg lekkere restomod. De Lancia 037 opnieuw uitgevonden door Kimera Automobili. Nu is ‘ie officieel.

Zo’n maand geleden kondigde Kimera Automobili aan met iets bijzonders bezig te zijn. Ze hebben iets gedaan met de iconische Lancia 037. Wat precies, ja dat wist nog niemand. Het was immers een teaser voor wat komen zou. En nu is het doek getrokken van het nieuwe project. Maak kennis met de Kimera Automobili Lancia 037!

Deze restomod combineert verleden met heden. Je krijgt de kans er eentje te kopen, daarover later meer. Laten we eerst eens kijken naar de techniek. Onder de kap huist een door Claudio Lombardi geëngineerde 2.1-liter viercilinder turbomotor. Het blok pompt er 505 pk en 550 Nm koppel uit. Dat lekkers gaat naar de achterwielen en je moet het zelf doen, want de Kimera Lancia 037 heeft een handgeschakelde versnellingsbak. Het vermogen klinkt misschien niet extreem indrukwekkend anno 2021, maar besef dat deze machine een gewicht heeft van zo’n 1.000 kg.

De body van de auto is van carbon. Verder beschikt de 037 over 18-inch wielen aan de voorzijde en 19-inch wielen achter. Er is gekozen voor ophanging van Öhlins en remmen van Brembo.

Zoals gezegd kun je er eentje kopen. Althans, als ze nog beschikbaar zijn. Kimera Automobili bouwt slechts 37 stuks van het apparaat. De restomod is met 480.000 euro exclusief lokale belastingen een deftige prijs.