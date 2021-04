Dit Italiaanse icoon gaat een comeback maken - Autoblog.nl

Dit belooft een snoepje te worden.

We zullen het alvast verklappen: de auto op dit raadplaatje is een Lancia. Dit is een merk met een roemrucht verleden, maar het ziet er niet naar uit dat we nog gave dingen van ze gaan zien. Weliswaar lijkt Lancia een tweede leven te krijgen onder Stellantis, maar we rekenen er niet op dat dit tot auto’s gaat leiden waar petrolheads enthousiast van worden.

037

In het verleden had Lancia wel degelijk spectaculaire auto’s. Daarbij denk je natuurlijk meteen aan de Stratos en de Delta Integrale. Daar tussenin had Lancia nog een ander rallykanon: de 037. Dit was de laatste achterwielaandrijver die de overwinning pakte in het WRC. Er zijn zo’n 150 straatversies, oftewel Stradales, gebouwd.

Zowel de Stratos als de Delta hebben al een moderne interpretatie gekregen. De New Stratos van Manifattura Automobili Torino kwam in 2010 en was gebaseerd op de Ferrari F430. Er zouden 25 stuks van gebouwd worden, maar we weten niet hoever ze daarmee gekomen zijn.

De Delta leent zich met zijn tijdloze design ook uitstekend een moderne interpretatie. Die is er ook gekomen in de vorm van de schitterende Delta Futurista van Automobili Amos. Voor zo’n (retro)futuristische Delta moet je zeer diep in de buidel tasten: de Italiaanse firma vraagt er namelijk drie ton voor.

Na de Stratos en de Delta krijgt nu ook de 037 Stradale een moderne versie. Dit keer is het weer een ander Italiaans bedrijf dat deze taak op zich genomen heeft: Kimera Automobili. Ze hielden zich al bezig met het restaureren van Lancia’s, maar nu komen ze dus met een iets compleet nieuws. De moderne 037 Stradale krijgt van Kimera Automobili de naam EVO37 mee.

De eerste glimpen die Kimera ons laat zien op de foto’s en in de video leren ons dat de EVO37 sterk leunt op het origineel. Wel zien we de nodige carbon onderdelen en LED-verlichting, die verraden dat het om een moderne auto gaat. De velgen zijn een mooie mix van de 037-velgen en de Delta Integrale-velgen.

De 037 Stradale had 208 pk op 1.170 kg, maar voor moderne begrippen is dat vrij mager. De Italianen brengen de EVO37 daarom in lijn met hedendaagse standaarden. De auto krijgt niet alleen ruim anderhalf keer zoveel vermogen als het origineel, maar weegt ook minder.

De EVO37 krijgt een viercilinder, die met behulp van een turbo én een supercharger rond de 550 pk eruit moet persen. In combinatie met achterwielaandrijving en een gewicht van slechts 950 kg belooft dat een aardig pretpakket worden. De EVO37 zal met een sequentiële bak te krijgen zijn, maar óók met handbak.

Kimera Automobili plant in eerste instantie 37 stuks (hoe toepasselijk) van de EVO37 te bouwen. Daarna worden er nog tien gebouwd, maar die zullen qua lay-out afwijkend zijn. Deze versies zullen namelijk vierwielaandrijving krijgen, iets wat het origineel nooit had.

Dit alles klinkt veelbelovend en de beelden zien er al even veelbelovend uit. Wel moet je diepe zakken hebben om dit exclusieve speeltje te bemachtigen. De prijs van de Kimera Automobili EVO37 zal namelijk rond de vijf ton uitkomen. De officiële onthulling staat voor eind volgende maand op de agenda.