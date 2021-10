Delta Evo-e is elektrische Integrale. Eindelijk.

Die geweldige dubbelnokker in de Delta Evo-e heeft plaats moeten maken voor zoom-zoom en veel kilo’s.

Enkele weken geleden kregen we van Stellantis de bevestiging dat ‘ie er aan zat te komen: een elektrische Lancia Delta. De tijd is er klaar. Lancia is er klaar voor. Autofabrikanten maken gebruik van hun sterkste namen. Logisch, iedereen weet waarvoor het staat. En in de meeste gevallen hebben ze de rechten op de naam nog om te gebruiken. Een win win dus.

Waarschijnlijk voelt iedereen al aankomen wat er gaat gebeuren met de elektrische Lancia Delta. Een crossover-esque dinges-geval met elektromotor. Een Opel Mokka-e met alcantara bekleding en Lancia-badge. Dat terwijl iedereen denkt bij het horen van ‘elektrische Delta’ aan een Integrale zonder uitstoot. Toch?

GCK Exlusive-E Delta Evo-e

Deze GCK Exlusive-E Delta-E is precies die auto. Het is een zogenaamde elektromod. Dus een Delta-restomod waarbij de motor is vervangen door een elektrisch exemplaar. Laten we meteen beginnen met die motor. Het is een elektromotor die goed is voor 200 pk en 350 Nm. Dat is helaas bij overboost, continu is het maximum vermogen 122 pk en 200 Nm. Voor de context, een Delta Integrale Evo heeft 215 pk en 315 Nm wanneer je maar wilt.

De elektromotor wordt gevoed door een 29,9 kWh-accupakket. Hierdoor kun je 125 km rijden op een volle lading. Er is gekozen voor een kleiner accupakket omdat de auto anders veel te zwaar zou worden. Het apparaat weegt nu al namelijk 1.440 kg, meer dan 100 kg meer dan de originele Integrale. Wel bijzonder, de handgeschakelde vijfbak blijft behouden! Dus je wordt in elk geval nog een beetje betrokken bij het rijden van de elektrische Integrale. Ook leuk, 53 procent van het koppel gaat naar de achterwielen.

Restomod

Het exterieur is typisch restomod. In grote lijnen is alles voornamelijk opgeknapt. Wel zijn er diverse carbon details. Het staat een beetje vreemd in combinatie met de zichtbare schroeven bij (bijvoorbeeld) de koplampbehuizing. Ook het interieur is helemaal opgeknapt met nieuw alcantara en nieuwe sportstoelen. Van de Lancia Delta Evo-e worden 41 exemplaren gebouwd.

Eh, omgebouwd moet dat zijn. Je zult een echte Integrale moeten opofferen. Die auto’s hebben de klassiekerstatus inmiddels bereikt. Om die nu te verminken met een geruisloze motor en een hoop gewicht is wel heel erg veel gevraagd. Zeker omdat restomods lang niet altijd zo mooi zijn uitgevoerd als bij Singer.

Om te zorgen dat ook de meest verstokte petrolhead zijn Delta gaat onteren, is er de Lancia Delta Evo-e Rallye. Deze ‘Rallye’ heeft nog meer carbon, Martini-livery, lichtgewicht Sparco-kuipen en een veel straffer chassis. Daar worden er slechts 11 van gemaakt.