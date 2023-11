Duitse en Nederlandse politie pakken dikke Mercedes van de Autobahn [+video!]

De Duitse en Nederlandse politie werken samen om een gestolen Mercedes van de Autobahn te halen.

Als autodief heb je het tegenwoordig ook niet makkelijk. Iedereen denkt dat je bij de crew van Memphis Raines uit Gone in 60 Seconds hoort. Op de pier van Santa Monica klassieke Muscle Cars jatten of fraaie Lamborghini’s ontdoen van hun eigenaar, terwijl je (bijna) de liefde bedrijft met Angelina Jolie. Maar uiteindelijk is dat leven niet zo vol met glamour. Het betekent vooral reguliere auto’s pikken en die voor een paar honderd euro slijten.

Ook voor de autodief in deze video gaat het niet van een leien dakje. In dit geval wordt er een autodief gesnapt bij zoetermeer Den Haag, daar waar ondergetekende ook altijd rijd om boetes te verzamelen met de de Mini Cooper S duurtester. De dief in dit geval rijdt aanzienlijk sneller, maar krijgt wel direct de politie achter zich aan.

SIV

De SIV stond namelijk klaar om de achtervolging in te zetten. SIV staat letterlijk voor ‘Snelle Interventie Voertuigen’. Je weet wel, die Audi A6 Avants met dikke 3.0 TDI (alhoewel er ook een trage 2.0 TDI is) Iedereen vraagt zich af waarom het geen RS6 is. Nou, dat kunnen we je vertellen: je wil niet dat de tank na 150 km leeg is. In sommige gevallen duurt een achtervolging namelijk wel eventjes iets langer.

In dit geval begint de achtervolging dus bij de A12 en gaat het voertuig met enorme snelheden van 200 km/u over de snelweg. De auto in kwestie lijkt een zwarte Mercedes-Benz C-Klasse te zijn van de W205-generatie. Ondanks verwoede pogingen van de lokale hermandad, kan er geen poging gedaan worden om de auto in te sluiten. De snelheden liggen namelijk te hoog.

Duitse en Nederlandse politie werken uitstekend samen

De auto gaat op weg naar de grens via Arnhem naar Elten/Beek. Vroeger was over de grens rijden een manier om de achtervolging te beëindigen. Nederlandse agenten hebben immers geen zeggenschap in het buitenland. Maar tegenwoordig werkt de Politie en de Polizei dus uitstekend met elkaar samen.

De snelheden die in Duitsland gehaald worden zijn niet extreem, overigens. Normaliter moet je toch wel even de begrenzer kunnen aantikken op een lege A3. De achtervolging duurt behoorlijk lang. De video is slechts een compilatie, want we zien zelfs at de verdachte nog voorbij de Hünxe weet te komen, daar waar je een uitstekend broodje worst kunt krijgen.

Anyway: je kunt de video hier bekijken:

Via: Politie Landelijke Eenheid.