Hier, de nieuwe Audi A6 van de Nederlandse politie

Staat 'm goed.

De Nederlandse politie goes premium. Naast die dikke Mercedessen, was de politie ook toe aan nieuwe interventievoertuigen. Deze aanbesteding wordt verzocht door Audi. Het Duitse automerk levert 90 exemplaren van de A6 Avant met 3.0 TDI-motor.

De politie rijopleiding in Rotterdam heeft in elk geval al een exemplaar startklaar staan. Deze foto werd via sociale media gedeeld. Je gaat ze straks tegenkomen op de snelwegen. Tot nu toe maakte de politie gebruik van Volvo V70’s. Straks zijn dat dus Audi A6’en.

Agenten krijgen een speciale rijopleiding om zich op verantwoorde wijze door het verkeer te manoeuvreren. De Audi’s zullen bijvoorbeeld worden gebruikt bij verkeersbegeleiding van een ambulance op de snelweg, maar ook in achtervolgingen waarbij de snelheden soms flink op kunnen lopen. Zo’n 3.0 TDI zit in 5,5 tellen op de honderd en heeft een top van 250 km/u.

Met deze foto weet je in elk geval wat je kunt verwachten. De huidige A6 (C7) stamt alweer uit 2011. Later dit jaar komt Audi met een nieuwe generatie. Het lijkt er echter op dat de politie zal gaan rijden met de C7, aangezien de auto’s nu geleverd worden.

Met dank aan Daniel voor de tip!