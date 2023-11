Niels van Roij gaat de eerste Audi TT onder handen nemen

Een restomod op basis van de eerste generatie Audi TT, dat klinkt interessant.

De Audi TT is ons helaas ontvallen dit jaar. En dat is jammer, ook al was er geen hond meer die ‘m kocht. Het is jammer omdat de compacte coupé een uitstervend ras is. En het is jammer omdat de Audi TT toch wel een icoon is.

Dat laatste is vooral te danken aan de eerste generatie. De ronde vormen en het feit dat de voor- en achterkant bijna identiek zijn maken deze auto tot een waar designicoon. Met dit ontwerp heeft Peter Schreyer zich onsterfelijk gemaakt. Al mag Freeman Thomas, die de concept car tekende, ook niet onvermeld blijven.

Nu is er nóg een ontwerper die zich met de Audi TT gaat bemoeien. Dat is niemand minder dan Niels van Roij. Hij gaat er dit keer geen shooting brake van maken (wat trouwens geen gek idee is), maar hij gaat de eerste generatie TT wel onder handen nemen.

Wat Niels precies gaat doen met de Audi TT is nog een verrassing. Hij kondigt alleen aan dat hij een opdracht heeft gekregen om aan de slag te gaan met een Audi TT Roadster. En het wordt een restomod, dus we verwachten dat de auto op een of andere manier gemoderniseerd wordt.

Het vorige project van Niels van Roij was ook een restomod: dat was de Fiat Panda 4×4 Piccolo Lusso. Dit was een aangeklede Fiat Panda 4×4, met een fraai lakkleurtje, bruin leer in het interieur en teakhout in de kofferbak. Verder was er niet veel aangepast, dus ‘restomod’ was eigenlijk een groot woord.

Laten we daarom hopen dat deze Audi TT restomod iets meer om het lijft heeft. Of juist niet, want misschien vind je juist dat de eerste TT al perfect is. Hoe dan ook: we zijn benieuwd waar Niels van Roij mee op de proppen komt.

Wouter ging in 2020 langs bij Niels om zijn Silver Spectre Shooting Brake te bekijken. Die video check je hieronder: