Politie bezuinigt met Audi A6 2.0 diesel

Ja, de politie bezuinigt ook, in dit geval met een tweeliter dieseltje.

Politieauto’s moeten natuurlijk een beetje een voorkomen hebben. Het moet indruk maken. Vroeger hadden de Amerikanen (en dus alle goede acteifilms) een Ford Crown Victoria of Chevrolet Caprice Classic. In Australië hadden ze dikke Holdens. In Duitsland is er de de obligate BMW 5 Serie en in Nederland hebben we de Volkswagen Touran en Mercedes-Benz B-Klasse!

Gelukkig hebben we op de snelwegen iets dikkere politieauto’s die gezag moeten uitstralen. Dat gebeurt met de zogenaamde SIV. Dat zijn de dikke Audi A6 Avants met de zescilinder diesel en vierwielaandrijving. Natuurlijk, een Audi RS6 is veel sneller, maar in tactisch opzicht kan de politie hier goed mee uit de voeten.

Politie bezuinigt met karige Audi

Maar sinds kort is er een nieuw voertuig: de SIV Light. Dat laat Politie Infra Assen weten via Instagram. Volgens de politie is dat het kleine broertje van de SIV. Dat kun je echter niet zo makkelijk zien.

De SIV Light is namelijk óók een Audi A6 Avant. Tegenwoordig is het bijna onmogelijk om de motorenversies te ontdekken via de uitlaten. Bijna alle auto’s hebben dikke sierstukken, ongeacht de motor. Dat ziet er fraai uit, maar maakt het voor de autospotters iets lastiger.

In dit geval slaat het ‘Light’ op de motor. Het is namelijk geen dikke 50 TDI met een 286 pk sterke 3.0 TDI. Nee, het is een vrij modale ’40 TDI’, dus een 2.0 TDI viercilinder die assistentie krijgt van een 48V-generator. Deze combinatie is goed voor 204 pk en 400 Nm. Aan het quattro-plaatje te zien (en de CO2-uitstoot) heeft de auto nog wel vierwielaandrijving. Dat betekent dat de SIV Light van 0-100 km/u accelereert in 7,8 seconde en een topsnelheid kan bereiken van 241 km/u.

Tokyo drift

Volgens de politie is deze auto minder sterk (nou, dat klapt) en kun je deze ook besturen met een normale rijopleiding. Daarnaast is de uitrusting minder, aldus de politie. Voor de agenten die dus Tokyo Drift Style klaverbladen nemen, is dit een prima optie.

Saillaint detail, zoals je kunt zien is de SIV Light een importauto. Dat zullen hoogstwaarschijnlijk alle politieauto’s zijn die na 1 april 2022 zijn aangeschaft. De Nederlandse importeur levert geen diesels meer namelijk, dus vandaar dat de datum eerste tenaamstelling en de datum van het Nederlandse kenteken niet gelijk zijn.

