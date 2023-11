Enorme prijsverlaging Nissan Ariya (tot 7K), nu onder subsidiegrens!

Na een enorme prijsverlaging voor de Nissan Ariya is het ineens een heel erg interessante auto geworden.

Elektrische auto’s zijn heel erg duur. Dat weet iedereen. Gelukkig is daar Tesla dat meer dan geregeld de prijzen aanpast. Zo bleek gisteren dat de Amerikaanse autobouwer de prijs van de Tesla Model Y instapper heeft aangepast.

De prijs van de instapper is namelijk minder dan 45 mille: 44.990 euro. Daarmee komt de auto in aanmerking voor de SEPP, je weet wel die subsidie voor particulieren om toch vooral maar een EV aan te schaffen. Er zit nog een hoop geld in die pot, om nog meer dan 20.000 nieuwe eigenaren een subsidie van 2.950 te geven.

Enorme prijsverlaging Nissan Ariya

Dan is het nu wachten tot de concurrentie mee gaat met het prijsstunten. Nou, dat is gelukt want Nissan heeft de prijzen aangepast. En met ‘aangepast’ bedoelen we ‘verlaagd’ en flink ook. Er zijn twee belangrijke dingen. Ten eerste is is de prijs van de topversie met 7 mille verlaagd. Heel erg leuk voor de zakelijke rijder die een volle Aryia wil.

Belangrijker is de verlaging van de instapversie. De Nissan Ariya in Engage-uitvoering met voorwielaandrijving en 63 kWh-accupakket is er namelijk al vanaf 44.990 euro. Daarmee komt de auto in aanmerking voor de SEPP. Je kan de Nissan Ariya krijgen in diverse uitvoeringen. Er zijn drie uitrustingniveau’s (Engage, Advance, Evolve), twee aandrijfopties (voorwiel- en vierwielaandirjving) en twee accupakketten (63 en 87 kWh).

Veel interessanter

Nissan brengt het schitterend. Volgens de Japanse fabrikant kunnen ze de auto makkelijker leverenen daar profiteer jij van, waarde consument! Het kan er ook mee te maken hebben dat de Ariya nog wel wat succesvoller mag zijn.

Er zijn er sinds de introductie nog geen 1.000 van verkocht. Dit jaar staat de teller op minder dan 500, terwijl Volkswagen al 3.000 ID.4’s heeft verkocht in 2023. Met deze aangepaste prijsstelling is de Ariya ineens veel interessanter. Want ook de zakelijke klant mag de versie van 44.990 euro uitkiezen, uiteraard.