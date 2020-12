Duitse gigant neemt Nederlands familiebedrijf over - Autoblog.nl

Deze Duitse schroefset gigant neemt Reiger, een Nederlandse demper-specialist, over.

Het is wel opmerkelijk. Vaak wordt Nederland aangemerkt als een land waar er niet veel petrolheads zijn. Men rijdt hier immers toch alleen in auto’s met en lage bijtelling. Als je voorbij die aanname kijkt, dan kun je zien dat er eigenlijk best veel Nederlandse autospecialisten zijn.

Reiger Racing Suspension

Dan bedoelen we niet alleen Donkervoort of diverse top-tuners, maar ook merken als Vredestein, Intrax, Koni en Reiger Racing Suspension. Voor wie het bedrijf niet kent, Reiger is een specialist in off-road schokdempers. Dat niet alleen, het Nederlandse familiebedrijf is zelfs de marktleider in dit specifieke marktsegment.

Nieuwe eigenaar Reiger

Jazeker, het is ook nog eens een familiebedrijf. Het is namelijk eigendom Gerard en Anja Seesing. Nog wel, want per 1 januari 2021 is er een nieuwe eigenaar: KW Automotive GmbH. KW kennen we allemaal van de schroefsets met paarse schroef. Maar naast het merk KW (KW Suspensions) heeft KW Automotive GmbH ook bedrijven als LSD-Doors, Raceroom, ST Suspensions en Belltech in het portfolio.

Nederland

De eigenaren van Reiger Suspension hebben kinderen die het bedrijf over zouden kunnen nemen. Echter, beide dochters hebben andere toekomstplannen. Voor KW is het een interessante overname, want Reiger Racing Suspension staat enorm hoog aangeschreven. Ondanks de Duitse overname zal het bedrijf nog even Nederlands blijven.

De komende 10 jaar blijft het sowieso gevestigd in het Gelderse Hengelo. Bij Reiger Racing Suspension werken zo’n 70 mensen. Ook Gerard Seesing blijft voorlopig nog gewoon werkzaam bij het bedrijf. Dus voorlopig kunnen de off-road petrolheads nog gewoon in Nederland terecht voor hun dempers.