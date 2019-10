Duitse wegenwacht rijdt LEGO-auto’s in de puinpoeier

Voor hen wetenschap, voor ons vermaak.

Ken je het ‘spel’ voor op de computer BeamNG.drive? Dit is een simulator waarin de wetenschap van autoschade centraal staat. In zeer indrukwekkend gesimuleerde omstandigheden kan je verschillende auto’s zo hard slopen als je wil. Bijvoorbeeld door honderd verkeersdrempels te trotseren op hoge snelheid. Het punt is, dit kan alleen in virtuele omstandigheden. In het echt ga je niet voor je lol de auto naar de filistijnen rijden, om ongemakkelijke schade (en daarmee kosten) én letsel te voorkomen. Dergelijke simulaties kunnen situaties nabootsen. Maar dan nog is een commercieel computerspelletje misschien niet de beste manier om schades te simuleren.

ADAC, de Duitse ANWB, pakt het anders aan. Zij gebruiken twee modellen van onze favoriete Deense blokjesfabrikant: LEGO. De bouwsets zijn er in alle soorten en maten maar als je écht van een uitdaging houdt en je autohart op de juiste plek hebt zitten, kun je niet om twee van hun recente Technic-sets heen: de Porsche 911 GT3 RS en de Bugatti Chiron. Met hun schaal van 1 op 8 zijn ze niet alleen vrij groot (en hebben daarom dus veel steentjes nodig om gebouwd te worden), ook zit het nodige ingenieurswerk in om de auto’s uit te rusten met bewegende onderdelen, waaronder realistische zeven- en achttraps automaten.

Maar zijn ze sterk? Dat ging ADAC uitzoeken door een zijwaartse impact te simuleren.

Je zou zeggen dat dit zinloos vermaak is. Er is namelijk niks leukers dan duizenden LEGO-blokjes alle kanten op zien vliegen. Toch zit er voor de ADAC een wetenschappelijk aspect aan vast. Door geavanceerde metingen wordt precies berekend hoe erg de schade is aan beide LEGO-auto’s. Met die data kunnen dan weer berekeningen gemaakt worden over hoe sterk de klappen opgevangen worden. Je hebt natuurlijk wel het probleem dat LEGO-auto’s op geen manier een dergelijke impact zelf veroorzaken en de auto’s er dus ook niet op voorbereid zijn. Niet alleen moet er nu flink opgeruimd worden, ook is het zonde van de tijd die je besteedt aan het bouwen van de auto’s.

Ach ja, in naam der wetenschap sneuvelen er wel meer dure spullen. Wat betreft auto’s in schaal 1 op 1 gebeurt dat vaak via de NCAP-tests. ADAC doet dit dan ook om een nieuwe dimensie te geven aan de crashtests, waarbij er geen auto van tienduizenden euro’s zijn Waterloo hoeft te vinden.