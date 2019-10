Elektrische bedrijfswagens, hoe staat het daar mee?

Leuk al die personenwagens, maar wat als je iets anders te vervoeren hebt dan passagiers?

Als het gaat om vervoersmiddelen waar een elektrische versie nodig is, schrijf dan de bestelwagens niet te snel af. Dat zijn immers de werktuigen die overal en nergens – dus ook binnensteden – moeten binnentreden. Momenteel zijn er verschillende redenen om te kiezen voor een elektrische bedrijfswagen en niet voor een dieselversie (of benzineversie).

-(komende) Milieuzones waar je niet meer met je diesel in mag

-Je klanten vragen er wellicht om.

-Wanneer laadruimte belangrijker is dan actieradius

Maar wat is er nu eigenlijk al leverbaar? Wat zou je allemaal kunnen kiezen als je nu op zoek bent naar een elektrische bedrijfswagen?

Renault: de Kangoo Z.E. en de Master Z.E.

Twee ijzers in het vuur heeft Renault. Volledig verschillende modellen met een groot verschil in prijs. De Kangoo Z.E. heeft een vanafprijs van € 28.365 (ex btw) en de Master is de jouwe vanaf € 60.300 (ex btw). In de Kangoo kan je, afhankelijk van de versie (er is ook een MAXI), 3,5 of 4,3 m3 vervoeren. Je moet in de ochtend wel volgeladen vertrekken, want in 1 uur laad je maximaal 35km bij en de actieradius is circa 200km. Kijken we naar de Master in elektrische uitvoering dan moet je nog beter gaan plannen. Voor de grotere laadruimte van 8 m3 tot 13 m3 lever je wel flink in. De op de ZOE gebaseerde motor houdt het samen met het accupakket circa 120km vol.

Citroen: Berlingo Electric

Ook Citroen houdt net als Renault bij de Master nog de NEDC-testmethode aan. De Berlingo komt volgens die opgave 170 km ver. Hiermee legt hij het dus nog af tegen de Kangoo. Ook een van zijn natuurlijke concurrenten als je ‘gewoon’ voor een dieselversie gaat shoppen. De elektrische Berlingo staat nog wel op het platform van de vorige Berlingo. Een update zou zomaar eens een goed idee kunnen zijn.

Mercedes: e-Vito en EQV

In de basis dezelfde auto, de e-Vito en de EQV. Maar de EQV is duidelijk luxer dan de e-Vito. Qua motorisering is de e-Vito is uitgerust met een 41 kWh grote accu en een 116 pk motor die 295 Nm kan produceren. Dit levert een actieradius op van ongeveer 186 km. De EQV is beter bedeeld als het om motorisering gaat: een accupakket van 90 kWh gekoppeld aan een 200pk sterke motor en een rijbereik van om en nabij 400 km. Snelladen van de EQV kan tot 80% vol in ongeveer een uur. De eVito staat vanaf € 41.990 in de prijslijst. De prijs van de EQV is nog niet bekend.

Nissan: e-NV200

We schreven in 2014 al over Amsterdamse ondernemers die deze elektrische Nissan gingen testen. Om maar te zeggen: de NV200 is er al een tijdje elektrisch. Het is naast bestelwagen ook een personenbus. In een land van Berlingo’s, Combo’s, Partners en Transits kan je de NV200 een verademing noemen. Het is in ieder geval een bijzondere bestelwagen. De e-NV200 is leverbaar in zowel bestel- als personenuitvoering. De laadinhoud is max 4,2 m3 en de WLTP-actieradius is 200 km. De accu meet 40 kWh. Vanaf € 32.200 (ex btw) staat hij voor je klaar bij de Nissan dealer.

Peugeot: Partner Electric

De Partner is de technische tweelingbroer van de Berlingo. Ook de Partner Electric is nog gebaseerd op het platform van de vorige Partner. De accucapaciteit is 22,5 kWh en de topsnelheid is 110 km/u. Een sneldienst in de Benelux ga je er dus niet mee opzetten. Actieradius volgens NEDC is hier ook een bescheiden 170 km. Snelladen: 80% in ongeveer 30 minuten.

Volkswagen: e-Crafter

Als jij of jouw baas ergens in een laatje nog € 69.100 (ex btw) heeft liggen dan kun je natuurlijk de e-Crafter overwegen. Dat is een sloot geld natuurlijk, maar dan krijg je ook wat. Veel ruimte (max 10,7 m3) en voor het formaat een redelijke actieradius van 173 km volgens de oude NEDC-norm. Bij dit forse bedrag is overigens het onderhoud voor de eerste 8 jaar inclusief APK en garantie op de accu inbegrepen (max 160.000 km). Dat zou je in ieder geval wat zekerheid moeten geven voor de komende jaren. Capaciteit van de accu is 35 kWh. Genoeg voor nu, maar wel weinig voor het flinke bedrag wat je moet stukslaan op een e-Crafter.

StreetScooter: Work

Het is je misschien opgevallen dat bovenstaande modellen allemaal hun formaat als voordeel hebben. Dat is prima, je wil immers zo veel mogelijk meenemen in een bestelbus. Maar manoeuvreren en jezelf door de kleinste steegjes wurmen kan lastig worden met die wagens. Zodra je niet verder hoeft dan een grote stad, is de StreetScooter ideaal. Dit jonge Duitse merk levert niet alleen bestelwagens van gunstig formaat (vanbuiten dan): ook zijn de StreetScooters enkel in elektrische configuratie beschikbaar. De kleine bus schittert in eenvoud en in ‘lege’ configuratie is het gewoon een simpele bus met ladderchassis om op te kunnen bouwen. Bestel je hem met de box, dan krijg je een laadruimte van 4.0 m³ waar geen obstakels in zitten: gewoon een gigantische lege doos, alsof het een vrachtwagen is. De motor van de StreetScooter is niet enorm indrukwekkend, door zijn batterij van 43,4 kWh moet je rekenen op een actieradius van niet meer dan 90 km. Het is echter meer dan genoeg voor een rondje binnenstad. De StreetScooter is samen ontwikkeld met DHL, waardoor voornamelijk het Duitse postbedrijf een groot aantal Works gebruiken. De binnensteden zijn nu al goed gevuld met gele exemplaren van de elektrische busjes.

Om het maar gewoon te zeggen. Niet in alle segmenten van de bedrijfswagenmarkt heb je dus een volledig aanbod. Enkele modellen lijken ook aan het einde van hun levenscyclus. We zullen dus waarschijnlijk het komende tijd hier extra aanvullingen gaan melden.