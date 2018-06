Zie hier, de Bugatti Chiron die iedereen kan betalen

Of nou ja, goedkoop is hij niet per se.

LEGO is voor jong en oud, maar de Technic-reeks wordt valt vooral bij de volwassenen goed in de smaak. De Deense speelgoedfabrikant maakt al jaren uitgebreide pakketten waarvan je allerlei fascinerende voertuigen kunt maken, maar sinds de onthulling van de Ultimate Series, die zich richt op gedetailleerde supercars, begint het wel héél aantrekkelijk te worden. De Bugatti Chiron is de tweede bolide uit die reeks, en mijn god willen we hem graag hebben.

De Bugatti Chiron van LEGO Technic doet ons het eerste model uit de reeks, de 911 GT3 RS die jullie veelvuldig in elkaar hebben gezet, bijna volledig vergeten. Niet zo vreemd, want naast het feit dat de Chiron in het echt tientallen malen zeldzamer en indrukwekkender is, is de LEGO-versie dit in zekere zin ook. De blokjesauto uit Molsheim is, net als de 911 GT3 RS, gemaakt op een schaal van 1:8. Echter bestaat de Chiron uit 3.599 stukjes, tegenover 2.704 stenen voor de Porsche. Het resultaat is dat de Bugatti Chiron 56 centimeter lang is, 25 centimeter breed en 14 centimeter hoog.

Afgezien van de verbazingwekkende omvang van de Chiron, heeft LEGO het bouwpakket van de hypercar uitermate gedetailleerd gemaakt. Wil je hem in elkaar zetten, dan zul je o.a. de actieve achtervleugel, het natuurgetrouwe interieur (incl. bewegende paddle shifters) en de gigantische W16 moeten construeren. Als artistieke kers op de taart heeft LEGO er zelfs een ‘echt’ Bugatti tasje bijgedaan.

Tril je nu, na het zien van de Chiron, bijna uit je bureaustoel van opwinding, dan heb ik goed nieuws voor je. Hij is vanaf vandaag te koop! Sla je spaarvarken stuk en betaal 399 euro voor de blauwe schicht uit Frankrijk.