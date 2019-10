Dit ben je kwijt voor de nieuwe Nissan Juke

De kleine Japanse crossover gaat nu in iets minder omstreden vorm de straten onveilig maken. Maar wat kost het?

De uitgaande Nissan Juke heeft het maar zwaar. Van zijn uiterlijk moet hij het niet hebben, met zijn piepkleine ‘spleetogen’ boven gigantische ronde koplampen aan de voorkant, een vreemde daklijn aan de achterkant en dat alles in de verpakking van één van de meest omstreden autotypes: de kleine crossover. Zo omstreden als de verpakking was, zo saai en degelijk was de inhoud. Op een goede manier, begrijp ons niet verkeerd. Een reeks reguliere Nissan-motoren in een nette en goedkope, zelfs vrij ruime crossover. Zo zie je maar weer, lelijk is subjectief en negatieve aandacht is ook aandacht. Nissan is daarom zelf ook erg te spreken over de meer dan 1 miljoen Jukes die ze hebben verkocht. Kan de opvolger dit succes voortzetten?

Want het uiterlijk, dat is nu wel duidelijk. Sterker nog, al is de nieuwe duidelijk een Juke, het is nu niks meer dan een frisse verschijning in een overbevolkt segment. Ook is het een segment waar de prijs de auto kan maken of kraken. Dus voor de dag ermee, hoeveel knaken moet je tevoorschijn toveren om een Juke onder de carport te zetten?

De nieuwe Juke is er vanaf 23.990 euro. In eerste instantie kun je alleen kiezen voor de Visia met DIG-T 117-motor. Dat is een éénliter driecilinder met, jawel, 117 pk. Standaard gekoppeld aan een zesbak waarmee je zelf moet roeren, optioneel is de nieuwe zeventraps DCT. Dat is best een flinke stap voor een auto in ‘Micra-segment’. Voor 27.990 euro kun je overigens kiezen voor de Premiere Edition, die is slechts tijdelijk leverbaar ter ere van de lancering van de nieuwe Juke. Een kunstje wat meerdere merken uithalen vandaag de dag.

Ter overzicht pakken we even een paar concurrenten van de Juke erbij:

Nissan Juke DIG-T 117 – 23.990 euro

Toyota C-HR 1.2T – 25.895 euro

Kia Stonic 1.0 T-GDI – 21.995 euro

Hyundai Kona 1.0 T-GDI – 20.495 euro

Honda HR-V i-VTEC 115 – 28.900 euro

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI – 22.620 euro