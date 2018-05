Duitser bezoekt Amsterdam, verliest interieur van BMW

Geef mij maar Amsterdam...

Met het mooie weder komt het toerisme ook weer op gang. Dit kan een lucratieve bron van inkomsten vormen voor vele regio’s en het is dan ook belangrijk om (inter)nationaal het juiste visitekaartje af te geven. Bij de komst van een Duitser naar Amsterdam is dit niet helemaal gelukt. Tenminste, voor een stel snodaards was het bezoekje van de Germaan vast en zeker lucratief. Als de Oosterbuur echter teruggaat naar zijn eigen Heimat, zal hij waarschijnlijk niet direct al zijn matties overtuigen ook een bezoekje te brengen aan onze hoofdstad.

De dikke Duits-mobiel die de Duitser meenam werd namelijk helemaal leeggeroofd. Dan hebben we het niet alleen over enkele spullen die in de auto lagen, maar ook over onderdelen van de Einser zelf. De Navi-unit, het stuurwiel en onderdelen van de middenconsolde werden er op professionele wijze uitgesloopt. Als goedmakertje hebben de boeven zo te zien wel wat slingers opgehangen aan de stuurkolom. Scheisse!

Dank Mevlut voor de tip!