Waarom VAG van Winterkorn’s miljoenen afblijft

Het merk zou wat geld kunnen terugvorderen van voormalig CEO Winterkorn. Maar of het dat ook gaat doen, is maar de vraag.

Nog niet heel lang geleden was Martin Winterkorn een absolute hoogvlieger in de Duitse zakenwereld. Als topman van VAG toucheerde hij een kleine twintig miljoen per jaar en waagde hij het de toorn van Ferdinand Piech himself te trotseren. Hij verdiende zelfs zó veel, dat de gulle Martin zijn werkgever vertelde dat hij wel een paar milli’s kon missen.

Enkele jaren geleden barstte dieselgate echter los en werden de capaciteiten van Winterkorn flink gerelativeerd. Op 23 september 2015 ruimde hij het veld. Het leek er overigens niet op dat hij daardoor opeens op een houtje moest bijten. Zijn pensioen bij VAG bedraagt naar verluidt zo’n 1,6 miljoen Euro per jaar én er zijn nog extra perks, zoals het recht op een dienstwagen fo lyfe. Relatief gezien zag de wereld er dus nog steeds best mooi uit voor de Duitse ex-bons.

Maar er zit een adder onder het gras. Begin deze maand werd de voormalig topman officiëel aangeklaagd door de Amerikaanse justitie. Het Duitse recht maakt het mogelijk voor bedrijven om geld terug te eisen van voormalig CEO’s die de kluit bedriegen, dus dit moet een zorgwekkende ontwikkeling zijn voor Winterkorn. Tenminste, dat zou je zeggen. Het voordeel voor de gewezen leider is echter dat hij op Lord of War-achtige wijze aan dit noodlot zou kunnen ontkomen.

Dat zit zo: de mensen die hem zouden moeten aanklagen, zouden daarmee automatisch zichzelf impliceren in kwalijke zaken. Daarmee zouden ze zichzelf ook kwetsbaar maken voor eventuele gedwongen terugbetalingen van loon. Het grote scharnierpunt in de Amerikaanse zaak tegen Winterkorn is namelijk een ontmoeting van de VAG-board in juli van 2015. Volgens de Amerikanen zou Martin uiterlijk op deze datum verwittigd zijn van het feit dat Volkswagen sjoemelde met uitstootcijfers. Vervolgens trachtte hij dit alsnog enige tijd geheim te houden, waarmee hij zich direct medeplichtig maakte aan de fraude.

Het mooie voor Winterkorn is dat de kersverse nieuwe CEO Herbert Diess, alsmede Voorzitter van de Raad van Bestuur Hans Dieter Poetsch, beiden ook bij de meeting in kwestie aanwezig waren. Diess was destijds nét van BMW overgekomen naar Volkswagen, Poetsch hoort al jaren bij het meubilair in Wolfsburg. Mocht de huidige top van VAG Winterkorn dus voor de rechter slepen, kan de laatste opmerkingen maken als ‘Ik meen jou daar ook gezien te hebben. Je zat naast die sierplant in de hoek, toch?’. De kans is groot dat de net geïnstalleerde nieuwe leiding van het concern dit soort gezichtsverlies wil vermijden…