Volkswagen Touareg (2018): rijtest en video

De eindbaas aller Volkswagens is alweer aan zijn derde generatie toe. We maakten kennis met de mastodont, die op veel vlakken laat zien wat Volkswagen in de nabije toekomst gaat doen.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER ]

En ja, het is echt de eindbaas. De nieuwe Touareg is Volkswagens nieuwe vlaggenschip nu men de Phaeton uit de schappen heeft gehaald. En dus moet de SUV meer premium zijn dan ooit, want klanten die een superdikke Volkswagen willen, moeten ook bediend worden. En dus moeten eerdere Phaeton-kopers nu verleid worden om een nieuwe Touareg aan te schaffen. Dat betekent uiteraard ook dat er stappen gemaakt moesten worden wat betreft de afwerking en gebruikte materialen.

Laten we echter beginnen met het exterieur. De nieuwe Touareg is net als de vorige generatie geen enorme blikvanger. Ja, het is een grote auto. Maar voor een auto van dit formaat is het niet de meest opvallende verschijning. Zelfs in de sportiefste R-Line uitvoering, zoals wij die bij ons hebben, is het geen schreeuwerig ding. De Touareg is subtiel, heeft met name aan de achterzijde een vleugje Audi meegekregen, en oogt capabel zonder z’n spierballen op al te extreme wijze te rollen. Wielen zijn verkrijgbaar in 17 tot 21 inch (20 inch op de foto’s), maar ogen ook redelijk ingetogen. Het enige dat een imposante indruk geeft, is de aanblik recht van voren. De enorme grille is er ééntje die menig middenklasser van de linkerbaan zal gaan dwingen. Handig.

Afhankelijk van de gekozen uitvoering zullen er wat subtiele verschillen in sierlijsten, bumpers en wielen zijn. Er zijn drie lijnen die bepalen welke look de nieuwe Touareg krijgt. De eerste is Ambiance, die wat klassieker is vormgegeven. De tweede is Atmosphere, die wat frisser en moderner mikt op een meer high tech uitstraling. De laatste is R-Line, de versie met de meeste sportieve aspiraties.

In het interieur worden die lijnen voortgezet: Ambiance betekent houten sierlijsten en bruin leder, Atsmosphere is geperforeerd lichtgrijs leder met aluminium en R-Line is sportief, met carbon-patronen in de sportievere stoelen. Die stoelen zijn overigens optioneel met massagefuncties uit te rusten. Maar het belangrijkste in het interieur is dat wat voor je neus in de middenconsole zit: het nieuwe Innovision systeem dat bestaat uit een enorm 15 inch touchscreen met daarin vrijwel alle bedieningsfuncties voor de hele auto.

Bijna alle functies zijn in dit systeem verwerkt. De enige knoppen die overblijven zijn een volumeknop, elektrische handrem, alarmlichten, draaiknoppen voor de rijmodi en hoogteverstelling van de (optionele) luchtvering. Los daarvan zijn er wat belangrijke zaken ondergebracht onder knoppen op het stuurwiel. Onder andere de rijhulpsystemen en telefoonfuncties kunnen via het stuur bediend worden.

Het Innovision systeem werkt over het algemeen erg prettig, zeker met enige gewenning zal een nieuwe eigenaar er snel mee kunnen werken. De verschillende tegels op het homescreen zijn aanpasbaar door ze even vast te houden. Vervolgens draaien ze om en kun je kiezen welke inhoud in het vak moet worden weergegeven. Hierbij kun je bijvoorbeeld kiezen uit navigatie-info, verkeersinformatie, klimaatinstellingen, multimediagegevens, etc. Door kort op een tegel te tikken ga je naar het menu van de gekozen weergave. De tegels zijn ook te verslepen. Er is een op Apple geïnspireerde “home-knop” die je altijd weer bij het beginscherm brengt. Vreemd genoeg kan je vanaf het Home scherm nogmaals op dezelfde knop drukken voor weer een iets ander scherm, waar je ook naartoe kan swipen. Dat swipen moet je overigens met meerdere vingers doen, anders werkt het niet.

In het Active Info Display (digitale dashboard voor je neus) kun je ook kiezen voor verschillende weergaven. Bovendien kan je via het grote scherm instellingen kiezen voor de weergave in de digitale tellers, voor bijvoorbeeld offroad informatie (hellingshoek, hoogte, een kompas) of andere weergaven. Daarnaast is er optioneel een nachtzicht assistent met herkenningsfunctie voor mensen, dieren en andere gevaarlijke objecten.

We mogen ook nog even in het donker op pad met een paar mensen van Volkswagen. Daar hebben ze hun redenen voor: het demonstreren van het slimme Matrix LED lichtpakket. De verlichting heeft 12 verschillende functies die allemaal een bepaald doel dienen, maar de hoofdlijn is: zoveel mogelijk licht voor de bestuurder. De verlichting kan mensen en dieren herkennen, zorgt voor minder licht op verkeersborden zodat de reflectie niet verblindend is, schakelt in de bebouwde kom automatisch de high beam uit, en ga zo maar door. Erg fraaie techniek.

Uiteraard zijn er meerdere systemen die kunnen ingrijpen bij gevaar en zijn er rij-assistenten om semi-autonoom te rijden. Het begint normaal te worden, dit soort systemen, maar de werking verschilt nogal per auto. De Touareg lijkt redelijk subtiel met alle systemen om te gaan. Lane-keeping, adaptieve cruise control met start-stop, GPS-ondersteuning en verkeersbordherkenning: het werkt allemaal foutloos en doorgaans redelijk subtiel.

Bij deze introductie maken we kennis met de 3.0 V6 TDI gekoppeld aan een achttraps automaat. Geen onbekende aandrijflijn want hetzelfde blok hebben we onder andere al gezien in de Audi A7, waar hij in nagenoeg dezelfde configuratie onder de kap lag. In de Touareg zijn de precieze cijfers als volgt: 286 pk, 600 Nm, 0-100 in 6,1 seconden en een topsnelheid van 235 kilometer per uur met de stalen veren. Kies je voor de variabele luchtvering dan wordt je topsnelheid 238 kilometer per uur.

Niet heel spannend, want voor topsnelheid koop je de Touareg natuurlijk niet. We reden met de auto in Oostenrijk, waar we los van een klein stukje snelweg vooral op lokale wegen hebben gereden. Sommige ruim van opzet, sommige met krappe haarspeldbochten. Echt onverharde wegen zaten helaas niet in het traject, dus over de offroadcapaciteiten kunnen we weinig nuttigs melden, anders dan dat er diverse rijmodi zijn voor onverharde wegen, waarbij ook nog gekozen kan worden uit modi voor zand, steen of andere ondergronden. Bovendien kan de rijhoogte tot 70 millimeter hoger dan in de normale modus.

Voor het bochtenwerk kiezen wij graag voor de modus Sport, zodat de auto iets vaster ligt en minder overhelt. Volkswagen heeft een stabilisatiestang op de achteras gemonteerd met een koppeling in het midden, die ervoor zorgt dat de wielen in rechtuit stand niet met elkaar verbonden zijn. Zodoende is er meer comfort bij rechtdoor rijden. Op het moment dat de G-krachten meetellen bij bochtenwerk, wordt de stabilisator actief. Daarmee zorgt Volkswagen er (succesvol) voor dat de auto minder overhelt in bochten. Geen overbodige luxe voor een hoge, relatief zware auto als de Touareg.

De Touareg is ruim honderd kilo lichter, maar vooral ook groter geworden dan de vorige generatie, waarbij met name de kofferruimte en de ruimte voor de inzittenden is toegenomen. Overigens maakte de presentator bij de persconferentie een opmerkelijk statement: ze wilden de Touareg niet nóg lichter maken, om te voorkomen dat de auto minder stabiel zou worden bij het trekken van een aanhanger. De Touareg is een populaire trekauto en dat wil men zo houden. Overigens is Trailer Assist ook te vinden op de nieuwe Touareg, het systeem waarmee de auto autonoom voor jou achteruit kan rijden met een aanhanger.

Alles bij elkaar opgeteld is de nieuwe Touareg een prettige machine. Een machine die alles goed doet, zonder ergens enorm in uit te blinken. Precies wat een Volkswagen moet doen dus, eigenlijk. Het unique selling point van de Touareg? Heel veel kunnen zonder het van de daken te schreeuwen. Oh, en het nieuwe Innovision is erg fraai. Volkswagen bewijst dat touchscreens niet onhandig te bedienen hoeven te zijn, zelfs niet als ze enorm groot worden. Gut gemacht: filmpje!