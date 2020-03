Duitsers bouwen in China meer auto’s dan in Duitsland

China is dan ook groter dan Duitsland…Eigenlijk geen wonder dus dat de Duitsers in China ook meer auto’s bouwen. Stukje lokaal produceren.

Het mag eigenlijk niet meer in deze tijd, maar toch is het gewoon zo. Terwijl zo’n beetje iedereen een Duitse auto wil hebben, zit (nog) niemand echt te wachten op een Chinese auto. Het heeft allemaal te maken met imago natuurlijk. Met zo’n premium Duitser ben je helemaal het mannetje. Zo’n Chinese auto daarentegen, dat is nog een onbekende grootheid. Chinese producten zien we toch vaak vooral als goedkoop en (daardoor) als minder premium. Deels hebben de Chinezen dit over zichzelf afgeroepen. Wij autoliefhebbers kennen immers allemaal die Fronteraesque Landwind nog. Dat ding was zo onveilig dat je nog niet tegen een rubber stoeptegel aan kon rijden zonder te sterven.

Maar ja, allemaal leuk en aardig, maar in deze wereld van globalisering moet je je natuurlijk wel afvragen hoe Duits zo’n Duitser eigenlijk nog is. De premiumjongens zijn immers ook niet vies van goedkoop produceren en duur verkopen. Dit heeft zijn weerslag op de productieplaatsen, zo blijkt uit een studie van Deutsche Bank. Vorig jaar werden er door de Duitse autoconcerns namelijk voor het eerst meer auto’s in China gebouwd dan in Duitsland zelf. In China werden 5,08 miljoen units gefabriceerd, in die Heimat ‘slechts’ 4,67 miljoen auto’s.

Als redenen hiervoor gelden naast de lagere loonkosten ook de hoge prijs van energie in Europa en allerlei belastingen. Ondanks het -jawel, sorry- Coronavirus zal de trend zich naar verwachting voorlopig niet omdraaien. Dat is niet zozeer reden tot zorg voor de Duitse autofabrikanten, maar wel voor mensen die belang hebben bij de productie van auto’s in Duitsland.