Waarom de nieuwe 911 Turbo S veel extra power heeft

Nooit eerder kreeg een 911 Turbo S er zoveel power bij met een nieuwe generatie.

Eigenlijk had het in Genève moeten gebeuren, maar dat ging om bekende redenen niet door. Niet getreurd, Porsche trok dan maar gewoon zelf het doek af van de nieuwe 911 Turbo S. Veel dingen zijn hetzelfde gebleven aan de dikbil. Het is nog altijd de vetste whopper met alles erop en eraan uit het 911 gamma. Wel veranderd is het vermogen onder de kap. De 992 Turbo S heeft maar liefst 70 pk meer dan de 991 Turbo S. Nooit eerder kreeg een Turbo S er zoveel power bij met de modelwisseling.

In gesprek met Road & Track legt Porsche’s product-jefe Frank-Steffen Walliser uit waarom de extra Pferde noodzakelijk waren. Bij een nieuwe Porsche 911 Turbo moet je namelijk wel kunnen voelen dat er iets nieuw is, aldus Frank-Steffen:

Als je een auto hebt met 580 pk en je voegt er 20 of 30 pk aan toe, dan voel je dat niet echt. Je kan het effect misschien meten, maar de reden voor een nieuwe Turbo is dat je ook wat voelt, dat je verschil voelt. We wilden weer echt een stap maken.

Zoals collega @willeme je al verteld heeft, is de motor van de Turbo S gebaseerd op het 3.0 liter grote blok dat in de Carrera en Carrera S ligt. Opvallend genoeg vormt dat blok ook de basis voor de atmosferische 4.0 in de nieuwe Cayman GT4 en Cayman GTS. Dat de motor in de Turbo S weer 3.8 liter inhoud heeft, is omdat dat volgens Porsche het Turbo-blok de ideale boring en slag geeft. En nu maar afwachten hoeveel trappelende paarden Porsche echt uit dit nieuwe powerhouse kan halen als de GT2 komt.