BREEK: Iedereen mag nu in China auto’s bouwen!

En dat gebeurde al zo weinig in China.

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: ook jij kan binnenkort in China auto’s gaan bouwen. Dat is bijzonder goed nieuws. Dat niet alleen, het is ook buitengewoon opmerkelijk. Want zoveel buitenlandse merken zijn er niet in China.

Ja, je hebt Volkswagens, Buicks en Peugeots in China, maar die worden niet zomaar daar gebouwd. Het was namelijk verplicht om dit in combinatie te doen met een Chinese autobouwer. Zo bouwde PSA zijn auto’s via Dongfeng, BMW via Brilliance en Volkswagen via FAW en SAIC. Dat is al sinds 1994 het geval.

Eigen fabriek in China

Maar vanaf 1 januari 2022 (over een paar nachtjes dus) is dat verleden tijd. Dan is het mogelijk voor een autofabrikant om zijn eigen fabriek daar neer te zetten en zelf auto’s te gaan bouwen. Deze regeling werd in 2018 al ietsje soepeler: minimaal 30% moest toen in handen zijn van een Chinees autobedrijf. Een uitzondering was Tesla, dat volledige controle heeft over de Gigafactory in Shanghai.

De verwachting is dat veel fabrikanten hun partners gaan ‘uitkopen’. Ook is de verwachting dat er meer buitenlandse merken naar China komen om een fabriek uit de grond te stampen en auto’s te gaan produceren.

Meegroeien

Het idee van de joint ventures was dat de Chinese autoindustrie kon meegroeien op de enorme groei op de Chinese automarkt. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook om extra snel te leren op het gebeid van ontwikkeling en fabricage. Uiteraard was het ook wel lekker dat 50% van de opbrengsten in China bleven uiteraard.

Het heeft op zich zijn uitwerking gehad. De Chinese automerken hebben in zeer korte tijd enorme stappen gemaakt. De Chinese overheid zal er ook blij mee zijn, want de grootste Chinese fabrikanten (denk aan FAW, Dongfeng, SAIC en dergelijke) zijn allemaal eigendom van de Chinese staat.

