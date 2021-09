Duizenden Defensie trucks te hoog en mogen de weg niet op

Altijd leuk, een grote aanbesteding waarvan achteraf blijkt dat de boel niet in orde is. In dit geval gaat het om duizenden nieuwe trucks van Defensie.

Recent heeft Defensie maar liefst 2.800 exemplaren van de Scania Gryphus aangeschaft. Intern zal men schelden over de Scania Tyvus, want er is iets misgegaan met de aanbesteding. De vrachtwagens zijn te hoog om op de openbare weg te mogen rijden. Wie had ooit gedacht dat twee centimeter zo’n groot verschil zou maken. Demissionair minister Bijleveld ven Defensie heeft de Tweede Kamer middels een brief ingelicht.

De Scania’s maken deel uit van een grote aanbesteding binnen het Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) programma. In totaal worden meer dan 6.000 voertuigen en 2.500 containersystemen en laadbakken aangeschaft. Daar waren die 2.800 exemplaren van de Scania Gryphus ook onderdeel van. De vrachtwagen mag maximaal vier meter hoog zijn, maar wijkt twee centimeter daarvan af. Daardoor kan Defensie met de trucks op de openbare weg rijden.

Bijleveld heeft een ontheffing aangevraagd zodat de trucks straks toch in gebruik kunnen worden genomen. Tot die tijd worden ze niet in functie genomen. Scania werkt ondertussen aan een oplossing. Die regel van vier meter hoogte is er niet voor niets. Een nog hogere truck zou problemen kunnen opleveren voor viaducten, tunnels en bruggen. Echter omdat het hier gaat om een overschrijding van slechts twee centimeter mag dat geen problemen opleveren. De meeste tunnels en bruggen hebben een marge.