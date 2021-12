Naar de Noordpool en terug met de nieuwste Arctic Trucks

Je kunt je kerstcadeautjes ook gewoon zelf bij de Kerstman vandaan halen met de nieuwe Arctic Trucks Toyota Land Cruiser.

Soms vereist de weg even wat meer van je auto. Dat je het met tweewielaandrijving of lage grondspeling niet redt, denk aan modderige paadjes op het platteland. Soms vereist een weg nog meer dan dat. Soms heb je het niet eens over wegen. IJslanders weten precies waar dit over gaat, maar voor iedere andere lezer: ontmoet Arctic Trucks.

Arctic Trucks

Tenminste, je kent ze vast, zelfs als je van de naam nog nooit gehoord hebt. Arctic Trucks maakt van redelijk potente auto’s nóg potentere auto’s. Extra rijhoogte, gigantische ballonbanden, onoverwinnelijke auto’s. Een goed voorbeeld is de Arctic Truck Hilux AT38, die Jeremy Clarkson en James May gebruikten om per auto naar de Noordpool te reizen.

Toyota Land Cruiser door Arctic Trucks

Deze firma wrijft in hun handen wanneer Toyota met een nieuwe pickup of terreinwagen op de proppen komt. Dat gebeurde recent met de nieuwe Toyota Land Cruiser (300) en inderdaad: Arctic Trucks heeft zich er al aan vergrepen. De creatie heet Arctic Trucks AT35. Zoals je al kunt zien heeft de Land Cruiser meer bodemspeling, enorme banden en brede wielkasten om het hele zooitje te beschermen.

Toename

Dat alles zorgt voor een potente offroader. De specs van de Toyota Land Cruiser door Arctic Trucks, om eens wat te noemen: 17 inch velgen (die eruit zien als de standaard units) worden vergezeld door 35 inch offroad-banden. Uiteraard zoals gezegd met bijpassende grote wielkasten, spatborden met AT-logo’s en nieuwe dempers voor en achter. De Land Cruiser heeft elektrisch verstelbare veren en met de nieuwe verhoging verandert dat niet. Da’s fijn.

Wat betreft de toegenomen grondspeling van de Arctic Trucks Land Cruiser: het gaat om 260 tot 270 mm, een toename van 40 mm vergeleken met de standaard Land Cruiser. De maximale klimhoek is daarmee 37 graden.

De upgrades worden binnenkort beschikbaar voor de Land Cruiser 300. Voor wie zijn kerstcadeautjes zelf bij de Kerstman weg wil halen. Wat ze gaan kosten is nog niet bekend.