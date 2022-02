Dure BMW M3 E30 occasion heeft verrassing onder de kap

Zou de verrassing onder de kap bij deze BMW M3 E30 occasion de waarde moeten laten stijgen of dalen?

Het aantal pk’s in een sportauto is tegenwoordig een beetje uit de hand aan het lopen. Het aantal pk’s is heilig, dus móét een sportauto er perse meer hebben dan zijn voorganger. Goede voorbeelden daarvan vinden we bij de Duitse drie. Een langdurig wedstrijdje verplassen zorgt ervoor dat de BMW M3 van de huidige generatie (G80) nu bijna 300 pk meer heeft dan de eerste versie van de eerste generatie (E30). Mede dankzij het feit dat de auto er niet zo veel nodig had om een leuke stuurmansauto te zijn, maar ook omdat de motor de niet enorm grote S14 viercilinder was. Zo veel pk leverde een atmosferische viercilinder nou eenmaal anno 1987.

Harttransplantatie

Of paste er gewoon geen grotere motor in? Dat was absoluut het probleem niet. Er zijn meer dan genoeg ‘swaps’ geweest voor een originele BMW M3 E30. We verklappen het gewoon: ook de BMW M3 E30 occasion van vandaag heeft zo’n harttransplantatie gekregen. Vraag van te voren: welke motor zou jij in deze E30 leggen, wetende dat er in theorie een S85 V10 uit de M5 (E60) in past?

S54

Voor wie nu al driftig de woorden ‘heiligschennis’ en ‘heidense praktijken’ neer wil pennen: op een bepaalde manier kan dit best een upgrade zijn. Voorin deze BMW M3 E30 occasion ligt namelijk een S54B32 motor, de 3.2 liter zes-in-lijn van M uit de vroege jaren ’00. Dit blok kennen we van de BMW M3 van twee generaties later (E46). In die auto goed voor 343 pk en dat aantal nam ‘slechts’ toe naar 360 stuks in deze E30. Het kan dus veel erger. Met deze motor wordt de E30 een aardig kanon, zonder een soort heftige hot-rod te worden. Ook is een moderne M-motor helemaal geen straf als je de originele koets van een E30 behoudt.

BMW M3 E30 occasion

Tenminste, originele koets: er zijn wel wat dingen aan veranderd. Met name de wielen (18 inch, we gokken om grotere remmen te huisvesten), verlaging en de M Performance stickers vallen op. Ook dat kleine lipje bovenaan de koplampen die hem laat ‘boos kijken’ mag weg van ons.

Verder is er van alles toegevoegd onder de koets om ervoor te zorgen dat het een beetje heel blijft. Zoals gezegd M Performance remmen, verlaagde veren van K-Sport en een scala aan modernere BMW M3-onderdelen. Met name het interieur van een BMW M3 (E36) valt op. Ook zijn er wat comfort-zaakjes toegevoegd. Denk aan een Alpine-schermpje met Bluetooth-verbinding en zelfs een achteruitrijcamera. Of een audiosysteem dat volgens de adverteerder 20.000 euro kost. Er heeft echt werk ingezeten.

Kopen?

Dan rest echter de vraag: wat zou dit met de waarde moeten doen? Een originele BMW M3 E30 occasion moet een flinke duit kosten, maar dit is natuurlijk niet origineel. Toch heeft er aardig wat werk ingezeten en natuurlijk is zo’n S54 ook niet gratis. Het riskante bij modificaties is dat je iemand moet vinden die deze exacte configuratie zou willen. Al moeten wij zeggen dat we het idee van een BMW E30 met een dikke zes-in-lijn helemaal geen verkeerde vinden.

Daarom vandaag een voorzichtige Koop Dan. Want ook de verkoper denkt meer aan die laatste categorie en wil dus 89.950 euro vangen voor deze Frankenstein-M3. Deze bizarre BMW M3 E30 occasion kopen kan op Marktplaats. Durf jij?

Met dank aan Hugo voor de tip!