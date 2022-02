Lexus bestellen? Dan moet je vier jaar(!) willen wachten

Lexus stelt je geduld aardig op de proef: het kopen van een nieuwe LX kan tot wel vier jaar vertraging oplopen.

Een nieuwe auto kopen: ga er maar eens aanstaan in in 2022. Door het chiptekort liggen fabrieken aardig op hun gat en is er een kans dat je even iets langer moet wachten op een nieuw bestelde auto. Goed, een auto kan er zonder chiptekort vaak al binnen een paar weken zijn (afhankelijk van de auto), dus even ietsje langer doorkarren in je huidige auto moet te doen zijn.

Lexus doet er vier jaar over

Maar Lexus heeft er wel érg veel last van. Zij hebben recent een nieuwe generatie LX gepresenteerd en deze luxueuze Land Cruiser en des tijds kon collega @machielvdd melden dat de auto dit jaar geleverd wordt. Dat gaat volgens Lexus niet helemaal lukken. Lexus meldt nu dat in de huidige situatie, de LX zo’n vier jaar vertraging oploopt. Vier jaar. Tegen die tijd is de auto toe aan een facelift…

Toekomst

Uiteraard is de boeman volgens Lexus het onderdelentekort in verband met het coronavirus. Waarom het vooruitzicht precies vier jaar is, wordt niet vermeld. Je zou toch zeggen dat het allemaal iets sneller dan ’tegen 2026′ opgelost kan worden. Wel belooft Lexus dat ze alles op alles gaan zetten om de vertraging van de Lexus LX zo veel mogelijk te verkorten. Dus misschien dat ze je aan het voorbereiden zijn op het ergste en dat het uiteindelijk mee valt.

Wat kun je doen?

Goede vraag. Niet zo veel en wachten, is het simpele antwoord. Eens nadenken over een compacte stadsauto, bijvoorbeeld. Al gaat dat er waarschijnlijk in het Midden-Oosten en de VS, twee belangrijke afzetmarkten voor de Lexus LX, er niet in. Alternatieve Lexus-modellen kampen ook met vertragingen, maar niet zulke erge. De levertijden van de Lexus NX zijn bijvoorbeeld ook met een jaar verlengd. Slimmeriken die dan maar een Toyota Land Cruiser bestellen, komen van een koude kermis thuis. Omdat de LX veel techniek deelt met de Land Cruiser, is ook die een aantal jaar vertraagd. (via Car Watch Impress)