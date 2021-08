Voor weinig een BMW M3 E30 occasion kopen: het kan!

Originele exemplaren van de BMW M3 E30 als occasion zijn en worden duur. Het kan goedkoper. Of je dat moet willen is een tweede.

We kijken naar een originele BMW M3 E30. Gebouwd in 1989 en ja, het is een originele. Voor weinig geld, trouwens. Dat laatste is niet altijd vanzelfsprekend. De originele M3 wordt duur. Op Marktplaats kun je er nu eentje kopen voor net geen 70.000 euro en in het Verenigd Koninkrijk ben je voor rond de 70.000 pond ook nog niet klaar.

Goedkoper

Daarom is het bijzonder dat wij een BMW M3 E30 occasion getipt krijgen die een heel stuk goedkoper is. We durven het een koopje te noemen: 30.000 pond. Voor een originele BMW M3 uit 1989. Voordeel: hij werkt en is mechanisch in ‘goede staat’. Nadeel: hij ziet er zo uit.

Moe

Er bestaat geen twijfel over: de auto ziet eruit alsof zijn leven al een beetje achter zich is. Een gigantische roestplek op de wielkast linksvoor en vele verrotte plekken over de hele auto. Ook een aantal ietwat twijfelachtige modificaties zijn te zien. De rode lijntjes à la Sport Evolution bijvoorbeeld. Of de zwarte achterlichten. Daarnaast staat de auto op Oekraïense kentekenplaten met een sticker voor de Oekraïense BMW club. Het gaat trouwens wel op een auto die zijn carrière in het VK begon, voordat een avonturier hem meenam naar Oost-Europa.

Mechanisch ‘goed’

Voordeeltje voor zij die geen verstand hebben van het mechanische gedeelte: deze BMW M3 E30 occasion heeft een compleet herbouwde motor. De originele S14 motor (een 2.3 liter grote viercilinder) schijnt te lopen als een zonnetje. Als je het stof even vergeet. Volgens de verkoper ga je daar geen gezeik van krijgen. Ook het interieur is trouwens in ‘goede staat’. We nemen wel even dat ‘goede staat’ met een korreltje zout.

Motor

Je koopt met deze BMW M3 E30 occasion vooral een S14 motor met een rotte koets. Mocht je handig zijn met koetswerk of ergens een originele M3 motor in willen leggen, dan is dit je kans. Of je wil gewoon pochen dat je ergens voor 30.000 pond een spotgoedkope E30 M3 hebt gevonden. Wij houden je niet tegen. Kopen kan op de Britse versie van eBay.

