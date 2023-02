Duurdere broer van de Twizy en Rocks-E komt naar Nederland

Silence brengt haar elektrische voertuigen naar Nederland.

Kleine kekke wagentjes. Veel merken wagen zich er aan. Vroeger hadden we een soortgelijke Smart, maar die is een stille dood gestorven. Die worden nu voornamelijk gebruikt om caravans te trekken. In Nederland zie je regelmatig, zeker in onze hoofdstad, een Renault Twizy of Opel Rocks-e rijden. Daar komt nu een concurrent bij.

Silence komt naar Nederland

Het merk staat bekend om hun goede afwerking en looks. Om eerlijk te zijn, daar schort het vaak aan bij dit soort karretjes. En ja, de voertuigen zien er inderdaad strak uit. Sinds 2012 is het merk actief. Het zet zich met name in om elektrische mobiliteit in en rond drukke steden te verbeteren. Dan helpt het als het voertuig lekker klein is. Je moet geen gezin hebben, dat dan weer niet.

Silence is al vier keer op rij marktleider in Europa op het gebied van elektrische scooters. In Nederland zitten ze tot nu toe nog niet. Je kunt ze wel al gespot hebben in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, België, Portugal, Azië en Afrika. Goed nieuws, ons kikkerlandje wordt aan dit rijtje toegevoegd.

Urban Ecomobility

Alles wordt in Europa gebouwd en dan wel in Barcelona. Afgelopen jaar maakte ze 14.000 voertuigen. Silence ontwikkelt op dit moment de zogenaamde battery stations. Ideaal, want dan wissel je je lege batterij om voor een volle. Dit kan met een abonnement en je hoeft dan nooit meer zelf te laden met een kabel.

Oké, leuk en aardig maar wat mogen wij verwachten in Nederland? Nou, we krijgen de citycars, elektrische scooters en motoren in de vorm van scooters. Je hebt dus zeker wel wat te kiezen. Op dit moment komen de voertuigen nog met het trolley-systeem. Hiermee neem je je batterij mee op een soort trolley en dan kan je hem overal opladen aan een stopcontact. Opgeladen halen de voertuigen tot wel 149 kilometer.

We gaan ze even langs. De citycar heet de S04 en is er zowel een 85 km/u en 45 km/u variant. Het heeft airco, verwarming en opvallende looks. Het autootje is te bestellen vanaf 17.000,- euro.

De S01 en de S02 zijn de scooters en motorscooters. Ze zijn in diverse uitvoeringen te koop. Van 45 km/u tot aan een extra sportieve uitvoering die wel 100 km/u gaat. Stoer? Ja! Duur? Ja, best wel. De scooters beginnen net iets onder de 5.600,- euro en de motorscooters net onder de 5.900,- euro. Krijg je wel een blitse tweewieler voor terug.