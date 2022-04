Rivian komt naar het Brabantse Waalwijk

Het nieuwe Amerikaanse automerk Rivian gaat zich nestelen in Waalwijk.

De geschiedenis herhaalt zich. Jaren geleden was het Tesla dat Tilburg uitkoos om een distributiecentrum neer te zetten. Hetzelfde gaat Rivian doen en het automerk heeft Waalwijk uitgekozen als locatie.

Het hebben van een lokaal distributiecentrum brengt allerlei financiële voordelen met zich mee. Door auto’s komen zo goed als klaar vanuit Amerika naar Europa. De assemblage is vervolgens lokaal. Tesla doet dat in Tilburg en Rivian in Waalwijk. Op deze manier krijgen de bedrijven niet te maken met forse importtarieven.

Tesla is al veel verder dan Rivian en heeft inmiddels een Gigafactory in Berlijn. Voor Rivian moet het Europese avontuur nog beginnen. De verwachting was dat het automerk voor VDL zou kiezen.

Nadat BMW heeft besloten het contract niet te verlengen zijn ze bij VDL op zoek naar nieuwe klanten. Rivian lijkt een andere koers te varen. Er komt een distributiecentrum in Waalwijk. Dat maakt het FD op uit een vacature van Rivian. De Amerikaanse autofabrikant is op zoek naar personeel.

Waalwijk en Born liggen meer dan 100 kilometer uit elkaar. Het lijkt er dus niet op dat VDL hier iets mee te maken heeft. Rivian hoopt dit jaar 25.000 auto’s af te leveren. Chiptekorten en logistieke problemen door de oorlog in Oekraïne zorgen ervoor dat het automerk behoorlijk wat vertraging heeft opgelopen in het opstartproces