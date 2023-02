Een Smart is de ideale caravantrekker!

Nee toch niet, de Smart is niet gemaakt als caravantrekker en daarom is deze van de weg gehaald.

Een Smart is een handig klein stadsautootje. Ideaal voor korte afstanden in drukke steden en parkeren ermee is een appeltje eitje. Iemand in mijn familie had er eentje en het scheurt als een kart. Althans, dat gevoel krijg je. Zeker als het een cabrio is lijkt het alsof je zwaar illegale snelheden bereikt, terwijl je maar tachtig kilometer per uur gaat. Dat kan de eigenaar van deze Smart ook gedacht hebben.

Smart als caravantrekker

Deze kampeerder reed met zijn Smart zestig kilometer per uur (!) op de snelweg. Levensgevaarlijk natuurlijk, want achteropkomend verkeer verwacht dit niet. Saillant detail: er hing een caravan achter het wagentje. De politie heeft daarom de combinatie bij de A4 in Den Haag aan de kant gezet om verdere gevaarlijke situaties te voorkomen.

De politie heeft de bestuurder niet alleen aan de kant gezet omdat hij zo langzaam reed, maar tevens omdat deze combinatie geeneens mag. De politie zegt het volgende.

Nadat we de combinatie naar een veilige plek hadden gedirigeerd konden we de bestuurder vertellen dat de trekhaak op deze Smart, niet bedoeld is voor een caravan Politie

De Smart kan wel een trekhaak hebben, maar deze is alleen bedoeld voor een fietsenrek of iets dergelijks. Hiernaast waren er nog meer ‘aandachtspunten’: de losbreekreminrichting werkte niet goed en de caravan had een gladde band.

Niet verder

De Smart mocht daarom niet verder. De auto heeft gewoon niet genoeg kracht om zoveel kilo’s te trekken, dat moet toch iedereen begrijpen. Blijkbaar niet en daarom hebben we gelukkig de politie. De bestuurder heeft de caravan moeten loskoppelen van de Smart. De sleurhut mag pas opgehaald worden als er een auto is die wel voldoet aan alle eisen.

Het is niet bekend of de bestuurder op vakantie ging, of dat de caravan verplaatst werd naar een stalling, waar overigens veel tekorten van zijn. Duidelijk is wel dat een Smart niet gemaakt is als een caravantrekker.

Afbeeldingen via Verkeerspolitie Den Haag