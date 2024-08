Duurste Cupra van Marktplaats heeft een bijzonder kleurtje

Weinig mensen durven kleur te bekennen, dus is de duurste Cupra van Marktplaats uniek in Nederland.

Een felle kleur op je auto? De meeste mensen bedanken ervoor. Niet alleen in Nederland hoor. Wereldwijd zijn tinten als wit, grijs en zwart het populairst. Lekker opgaan in de massa en het is ook weer makkelijker doorverkopen.

Wie niet bang is om voor een kleurtje te gaan valt op. Zeker op een daily driver. Rood op een Mazda MX-5 is wat minder bijzonder, want Soul Red is vrij populair. Maar zoek jij maar eens een Cupra Ateca in de kleur Energy Blue. Volgens de aanbieder van deze occasion op Marktplaats is het de enige in Nederland. Stiekem staat het erg goed op deze SUV!

Van alle VAG SUV’s is de Cupra Ateca misschien wel één van de leukste. Onder de kap huist de bekende EA888 motor. Dat is de tweeliter viercilinder met turbomotor die zich eenvoudig laat kietelen. Drie keer raden wat er met dit exemplaar is gedaan. Inderdaad, een uitgebreide kietelbeurt in combinatie met hardware upgrades. Dat maakt het wel tot de duurste Cupra van Marktplaats.

Waar we naar kijken is een Cupra Ateca Limited Edition, origineel geleverd in de kleur Energy Blue. Van deze editie zijn 1.999 stuks gemaakt. Niet ultra zeldzaam dus, maar met deze kleur ben je in Nederland in elk geval wel bijzonder bezig.

Dit exemplaar beschikt over een Titanium Akarapovic catback uitlaatsysteem, 20 inch wielen en carbon spiegels. Delen in het interieur een stuk van de achterspoiler zijn eveneens in carbon uitgevoerd.

De eigenaar heeft de duurste Cupra van Marktplaats van een aantal upgrades voorzien. Zo zijn er onder andere grotere remmen van een Formentor VZ5 Akebono gemonteerd, zit er een carbon intake onder de motorkap en een upgrade voor de intercooler. De lijst is nog langer en is terug te lezen in de advertentie.

Het eindresultaat is dat deze Cupra Ateca Limited Edition geen 300 pk en 400 Nm levert, maar 420 pk en 580 Nm aan koppel. Ondanks alle modificaties en het bijzondere kleurtje heeft de eigenaar de auto toch te koop gezet.

Voor 49.500 euro is de duurste Cupra van Marktplaats de jouwe. Bijna 50 mille voor deze C-segment SUV, hmm.