Dit is de goedkoopste Cupra Ateca van Nederland

We kennen Cupra nu al een tijdje als merk. In relatief korte tijd is echt uitgegroeid naar een behoorlijk vaste waarde in de Volkswagen Group. In Nederland is natuurlijk de Cupra Born dé grote publiekstrekker (dik 5.000 stuks rijden er rond) en in mindere mate de Formentor, met iets minder dan 1.000 exemplaren. Veel te veel om te zeggen dat het niet aanslaat, maar om een nieuw ‘merk’ te rechtvaardigen, mag het wel een onsje meer zijn.

Ateca

Maar we moeten niet vergeten dat het merk er dus pas sinds 2018 is en sinds 2021 pas echt loopt. Toen Cupra net begon, werd bijvoorbeeld de Leon Cupra nog als Seat verkocht. Misschien moet Cupra sowieso weer iets meer dikke modellen gaan voeren in Nederland. Zo krijgen wij van de Leon alleen de hybrides, niet de dikke 300 pk-versies die je in het buitenland wel hebt. Dat was in het begin wel anders. Het eerste model van het sportieve Spaanse merk was namelijk de Ateca.

Snel!

Dat was een Seat Ateca, maar dan dikker, luxer, sportiever en sneller. Veel sneller. Geen 1.4 TSI’tje of een hybrid, maar een hele dikke 2.0 TSI met de grote turbo. Deze was goed voor 300 furieuze Spaanse paarden. Ondanks dat het een SUV is, valt het met het gewicht wel mee: ‘droog’ weegt ;’ie slechts 1.515 kg. Dat valt best mee, zeker gezien de aanwezigheid van vierwielaandrijving en automaat. Van 0-100 km/u sprinten is in 5,4 seconden gedaan en de topsnelheid is begrensd op 245 km/u. Kortom, dat zijn heel erg prima cijfers. En natuurlijk, je ziet het Seat-lijnenspel, maar de Ateca is best een knappe kar voor zijn ‘soort’.

Goedkoopste Cupra Ateca van Nederland

Dus rees bij ons de vraag: wat kosten ze tegenwoordig? Vanaf hoe weinig heb je al een Cupra Ateca. Nou, wij vonden de goedkoopste op Marktplaats en dit is ‘m! De wielen lijken aftermarket, maar dit zijn de originele 19 inch standaard-wielen voor de Cupra Ateca. De meeste exemplaren op de persfoto’s hadden de optionele 20 inch jetsers, maar deze zien er ook niet verkeerd uit. De kleur lijkt het midden te zijn tussen zwart en diepdonkerblauw en het interieur is een combinatie van leer met alcantara.

De prijs van dat alles? Ja, toch nog 32.950 euro. Dat is een klap geld voor een medium-crossover uit 2020. En vergeet niet: dit is nog de goedkoopste die we op Marktplaats vonden. Nu heeft de auto 126.766 km gelopen, dus je kan er nog een tijdje tegenaan. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

