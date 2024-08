Haas staat als enige team nog op Zandvoort

Onvrijwillig nagenieten van de Formule 1 ambiance op Zandvoort, Haas doet het!

Als de Grand Prix is afgelopen en alle ceremonies en formaliteiten zijn geweest is het inpakken en wegwezen. Coureurs stappen in hun privéjets terug naar huis, waarvan de meeste van hen nog de zonsondergang kunnen meepakken in Monaco diezelfde avond. De teams en medewerkers ruimen alles op om naar Monza te vertrekken, voor de volgende Grand Prix.

Haas blijft hangen op Zandvoort

Terwijl de eerste vrachtwagens aan het begin zondagavond al koers hebben gezet richting Italië, bleef Haas als enige achter. Niet omdat ze zo moeilijk afscheid konden nemen van de fantastische badplaats Zandvoort. Nee, het Amerikaanse team heeft het aan de stok met de voormalige Russische hoofdsponsor Uralkali.

De Russen hebben tijdelijk beslag laten leggen op de auto’s en het materiaal van Haas. Er stond nog een rekening open van 9 miljoen euro. Dit is sponsorgeld dat Uralkali had verstrekt aan Haas voor het seizoen van 2022. In februari van dat jaar besloot een Russische gek Oekraïne binnen te vallen, met allerlei Europese sancties tot gevolg. Het contract met Uralkali en Haas-coureur Nikita Mazepin werd begin maart 2022 ontbonden, maar het sponsorgeld voor dat jaar was al overgemaakt. Het geld, circa 9 miljoen euro, wil Uralkali terug.

Om te voorkomen dat het team de Grand Prix van Italië mist volgende week heeft Haas afgelopen vrijdag keurig netjes die 9 miljoen euro overgemaakt. Dat was overigens makkelijker gezegd dan gedaan, door allerlei sancties is het zo eenvoudig nog niet om geld naar Rusland over te maken.

Het helpt ook niet dat het bankverkeer nog zo ouderwets kan zijn als een stoomtrein. Hoewel het geld vrijdag was overgemaakt is de betaling niet direct verwerkt. In het weekend lag het betalingsverkeer stil en pas vandaag zou de transactie verwerkt worden. Daardoor zag Uralkali nog geen pegels op de rekening staan en bleef de beslaglegging op Haas van kracht, waardoor het team Zandvoort niet kon en mocht verlaten.

De verwachting is dat de transactie vandaag zal worden afgerond, waardoor de beslaglegging verleden tijd is en Haas later vandaag koers kan zetten richting Monza.