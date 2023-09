RS6 met kleurtje op Marktplaats valt op

Een Audi RS6 met een kleurtje op Marktplaats. Kijk eens an!

Virtueel shoppen voor twee ton op Marktplaats levert een vrij treurig beeld op. Als het je om de kleurtjes gaat tenminste. Natuurlijk is Nederland geen Miami, maar het aanbod is niet heel vrolijk te noemen. Zwart, grijs, grijs, zwart. Waar is de variatie mensen?

In de autohandel is een saaie kleur juist iets goeds. Zwart en grijs verkoopt nu eenmaal beter dan blauw, rood of geel. Gelukkig zijn er nog lichtpuntjes op Marktplaats te vinden, zoals deze Audi RS6! Deze familiekar is uitgevoerd in de kleur Ipanemabruin. Een tintje van Audi Exclusive. Het maakt de station zoveel leuker om naar te kijken.

Bruin smoelt goed op de Audi RS6 C8, daar is deze occasion op Marktplaats een goed voorbeeld van. De gebruikte auto stamt uit 2023 en is daarmee hageltjenieuw. Nou ja, op de kop af dan. Want dit Duitse kanon heeft 5.800 kilometer gelopen. De eerste afschrijving is een feit.

De auto staat op Marktplaats te koop voor 224.800 euro. Een sloot geld, maar de nieuwprijs bedroeg maar liefst 276.000 euro. Het interieur is wat minder creatief als je naar het uiterlijk kijkt. Dat is gewoon zwart op zwart op zwart. En een beetje alcantara, te vinden op het stuurwiel.

Het gaat hier om een ‘gewone’ RS6, dus de Audi op Marktplaats moet het doen met 600 pk uit een 4.0 liter V8 met twee turbo’s. Nog steeds een gezond systeemvermogen en genoeg powah om mening stoplichtsprintje te winnen in je bruine gevaarte. Ik lust hem wel! Jij ook?