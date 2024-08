Dutch GP dit jaar minder goed bezocht dan voorgaande edities

Het begin van het einde? De Dutch GP zag dit jaar minder bezoekers.

Voor het vierde jaar op rij was Zandvoort het toneel van de Formule 1. Na succesvolle edities in 2021, 2022 en 2023 was het dit jaar de vierde keer dat de race in nieuwe stijl neerstreek in de Noord-Hollandse badplaats. Volgend jaar is voorlopig de laatste keer, tenzij er een nieuw contract komt.

Dutch GP bezoekers

Het Max Verstappen-effect heeft zijn hoogtijdagen gehad. Na drie succesvolle edities is iedereen doe ooit naar de Dutch GP wilde wel geweest. De dominantie van Max is dit jaar ook minder dan voorgaande jaren. De populariteit lijkt af te nemen en dat is ook terug te zien als je kijkt naar het aantal bezoekers.

De Telegraaf bericht dat de Dutch GP afgelopen weekend door ruim 275.000 bezoekers is bezocht. Er is capaciteit voor 315.000 toeschouwers. Voorgaande jaren was er duidelijk meer animo. Meer dan 300.000 toeschouwers in 2023 en meer dan 305.000 toeschouwers in 2022.

Gister was het bomvol op de tribunes, maar zaterdag en met name op de vrijdag was het minder druk. Tijdens de eerste twee vrije trainingen waren behoorlijk wat lege stoeltjes op de tribunes te zien. Vrijdag verwelkomde het circuit 75.000 fans, zaterdag en zondag trokken meer dan 100.000 racefanaten naar de Formule 1 in Zandvoort.

Het is afwachten wat 2025 gaat doen. Zeker nu McLaren een snellere auto lijkt te hebben dan Red Bull. Er zijn nu nog weinig twijfels over het wereldkampioenschap, als Max nog een paar keer wint en af en toe tweede wordt is de titel een zekerheid.

Maar voor 2025 ligt nog alles open. Stel dat Max halverwege het seizoen op de derde of zelfs vierde plaats bungelt is het nog maar de vraag hoe populair de Dutch GP gaat zijn. De organisatie moet het vooral hebben van de mooi weer-fans. Mensen die het liefste Max zien winnen, anders hebben ze eigenlijk geen interesse.

TL;DR, de populariteit van de Dutch GP is op zijn retour. Doet de organisatie er wel goed aan om contractverlenging te willen? Beter stoppen op het hoogtepunt dan uitgaan als een kaars, zou je bijna denken.