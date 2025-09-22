De vreemde Porsche 911 Spirit 70 heeft leuke kanten #test

Geïnspireerd op de jaren 70, maar de 911 Spirit 70 is vast niet ieders smaak.

We halen de auto’s op bij het Porsche Museum in Stuttgart. Dat is zeker niet het grootste automuseum ter wereld, maar onder de grote overkapping staat erbuiten altijd veel leuks. Van Porsche-rijders die een roadtrip door Europa maken, tot auto’s voor journalisten. Er staat echt van alles.

Een rijtje bijzondere 911’s

Voor ons stonden diverse 911’s klaar, allemaal bijzondere modellen. Porsche zet terecht in op historie en beleving, onderdeel daarvan is de Heritage Design Strategy. Porsche Exclusive heeft de afgelopen jaren diverse modellen op de markt gebracht die allemaal een bepaald decennium vieren

De 911 Targa Heritage Edition verwijst naar de jaren 50, de 911 Sport Classic naar de jaren 60 en de 911 Turbo 50 en Spirit 70 verwijzen naar de jaren 70. In kleurgebruik, met logo’s, in opties en in materialen creëert Porsche de sfeer van een bepaald decennium.

De 911 Spirit 70

De basis wordt gevormd door een lekker kleurtje: feloranje (Signalorange) of de nieuwe, exclusieve snerachtige Olive Neo. Nog een speciaal kleurtje is Bronzite – wat weer iets anders is dan Turbonite – dat je tegenkomt op het onderste gedeelte aan de achterzijde, het voorste gedeelte en de Sport Classic wielen in Fuchs-ontwerp.

Maak niet de vergissing om de drie strepen over het midden racestrepen te noemen. In de jaren zeventig werden deze veiligheidsstrepen gebruikt om de relatief kleine 911 beter zichtbaar te maken. Verder zit de Spirit 70 vol met Manufaktur- en Heritage-badges en lijkt het Porsche-embleem op de neus op het oude logo uit 1963, wat weer vreemd is voor een model met de naam Spirit 70.

In het interieur komt de Olive Neo-kleur desgewenst terug in het Pasha-patroon van de stoelbekleding. Het is geen schaakbordpatroon, maar de finishvlag die gezwaaid wordt. Daardoor is het ook logisch dat je deze stof ook in zwart-wit kan krijgen.

De Pascha-stof komt ook terug in de sierlijsten op het dashboard en als bekleding in het dashboardkastje. Porsche voert e.e.a. nogal consequent door en dat zie je bijvoorbeeld ook in het dak. Dat is aan de binnenkant bekleed met Racetex met gaatjes die weer de veiligheidsstrepen nabootsen. Wat je ook vindt van de kleuren, de details zijn echt bijzonder verfijnd uitgevoerd.

GTS T-hybrid

Ik hoop dat iedereen de schok inmiddels te boven is. Een hybride 911, erger kan het allemaal niet worden. Het viel mij wederom niet tegen, de hernieuwde kennismaking met 911 GTS T-hybrid aandrijflijn.

Het geluid is nog steeds typisch 911. En eerlijk is eerlijk, iedere generatie klinkt weer net even anders. De 3.0 biturbo GTS had een zo’n heerlijke kernachtige roffel onder vollast, de nieuwe 3.6 boxer met één turbo klinkt anders.

Het is misschien wel nodig om even op te frissen hoe het ook alweer zat. De 911 is een stekkerloze hybride, maar heeft wel een op 400 volt opererende 1.9 kWh grote accu. De accu staat in verbinding met twee elektromotoren.

Elektromotor is een 56 pk sterk exemplaar die is geïntegreerd in de 8-traps PDK-automaat met dubbele koppeling. Die motor levert 41kW/ 56pk, maar kan kortstondig (10s) tot 65pk leveren en kan ook weer energie recupereren. Tot zover is er nog niet veel nieuws.

De elektrische turbo van de Porsche 911

Met elektromotor 2 wordt het allemaal een stuk spannender, deze zit gekoppeld aan de forse turbocompressor. Dat is vaker gedaan, maar het grote verschil is dat voor 911 T-Hybrid de elektromotor in de turbo met 400 volt opereert. De elektromotor kan dus veel agressiever en sneller de turbo-compressor laten opspoelen, de elektomotor levert tot 20 kW.

Beide elektromotoren kunnen ook weer energie terugwinnen, bijvoorbeeld tijdens het rijden op topsnelheid (312 km/u voor de Coupé) wordt de accu nog bijgeladen. En er zijn momenten dat elektrische turbo de elektromotor in de bak van stroom voorziet.

Mocht je behoefte aan nog meer uitleg, lees of kijk dan even onze eerste test van de 992.2 Carrera GTS.

Het eindresultaat is dat de nieuwe 3.6 boxer zescilinder 485pk en 570 Nm levert. Daarbovenop kan je nog de output van de elektromotor in de bak tellen, het systeemvermogen is daarmee 541 pk en 610 Nm. Sprinten naar de maximumsnelheid op de meeste Nederlandse snelwegen gaat in 3,1 seconden. Doortrappen kan tot 312 km/u.

Prijs en conclusie Porsche 911 Spirit 70 test

Oh auw. De 911 is sowieso heel rap duurder geworden en de Spirit 70 is er vanaf €323.280, een meerprijs van €63.780 ten opzichte van de standaard Carrera GTS. En het is ook meer dan Porsche vraagt voor de 911 GT3.

Het lijkt een brug te ver, maar daarmee blijft de 911 Spirit 70 wellicht dus heel zeldzaam. Een collectors item van de toekomst dus, maar ik kan me ook voorstellen dat je de Spirit 70 te heftig vindt. Wat dat betreft kan je dit soort auto’s vooral ook als inspiratie zien wat er allemaal mogelijk is om je 911 te personaliseren. Om de Belastingdienst te parafraseren: goedkoper kunnen we het niet maken, maar wel leuker.