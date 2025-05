Nieuwe BMW M3 zonder elektro: nieuwe motor, ‘beste M3 ooit’

De nieuwe BMW M3 die het gaat doen met een benzinemotor krijgt toch meer dan een milde facelift.

BMW stoomt de wereld, en zichzelf, klaar voor de eerste volledig elektrische BMW M3. Zonder meer een keerpunt in de M3-wereld, want kan BMW die auto net zo goed maken als zijn zes voorgangers zonder een plofmotor? Dat moet blijken, wanneer de auto binnenkort ten tonele treedt.

BMW M3

Ondertussen staat een opvolger voor de BMW M3 in de startblokken. Met een benzinemotor. Huh? Ja, BMW gaat dezelfde tactiek toepassen als bij de BMW X3. Die is nu net op de markt als benzine- en hybride-opvolger voor de X3 G01, maar daar komt een elektrische iX3 op het Neue Klasse-platform naast. Er komt dus ook onderscheid tussen de M3 op benzine en de M3 EV, waarvan nog steeds niet bevestigd is of dat de iM3 wordt of niet.

Het toverwoord lijkt ‘doorontwikkeling’. BMW geeft namelijk toe in een interview met TopGear dat de nieuwe M3 op benzine een auto wordt voor ‘de M3-koper met watervrees’. De makkelijke oplossing zou dan ook zijn om de huidige M3 een milde facelift te geven en de techniek een kleine oppepper te geven. Een PHEV werd al uitgesloten, maar een vorm van hybride is mogelijk tot aannemelijk.

Nieuwe motor

Nu lijkt het erop dat het allemaal toch ietsje ingrijpender wordt dan gedacht. De BMW M3 op benzine krijgt namelijk een ‘nieuwe soort zescilinder’. Daar kan je nog alle kanten mee op, maar het klinkt alsof het niet exact dezelfde S58-motor gaat worden als die je nu vindt in de M2, M3 en M4. Meer vermogen kun je donder op zeggen, maar wellicht dat er dus meer gaat veranderen dan je denkt. Ook een simpele facelift lijkt uitbundiger te worden dan het klinkt, want BMW bevestigt eveneens dat het design van de nieuwe M3 op benzine (waarvan de chassiscode naar verwachting ‘G84’ wordt) in lijn wordt geplaatst met de Neue Klasse-modellen.

Ook wordt de nieuwe M3 op benzine de ‘meest dynamische BMW M3 aller tijden’. Kijk, enerzijds mooi dat BMW zo geen kopers verliest aan de keiharde benzinehoofden. Maar het doel wordt om de elektrische M3 zo goed te maken dat elke petrolhead er enthousiast van wordt. Hoe dat precies gaat lukken moeten we, zoals gezegd, nog zien. BMW hoopt dat de iM3 de kopers van een nieuwe M3 gaat overtuigen om de volgende generatie wel voor de EV te kiezen. Hopelijk niet op de manier zoals de C63 ten onder is gegaan.