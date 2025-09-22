Nieuwe Honda NSX komt uit onverwachte hoek

Er is een moderne variant van de NSX in aantocht, en die komt NIET uit Japan.

Honda zal wel drie keer nadenken voordat ze weer met een nieuwe NSX komen. De laatste poging was helaas geen succes. Dat lag niet zozeer aan de auto, mensen kiezen in deze prijsklasse gewoon liever voor een merk met meer prestige. Er klinken wel geluiden over een elektrische NSX-opvolger, maar die is al helemaal gedoemd te mislukken.

Toch kunnen we op korte termijn een ‘nieuwe’ Honda NSX verwachten, en wel uit onverwachte hoek. Deze NSX komt namelijk niet uit Japan, maar uit Italië. Italdesign – je weet wel, het designhuis van Giugiaro – kondigt een hommage van de Honda NSX aan.

Dit is sowieso een verrassing, want Italdesign heeft geen voorgeschiedenis met Honda. De NSX is destijds gewoon in eigen huis ontworpen. Áls er een Italiaans designhuis affiniteit heeft met Honda, dan is het eerder Pininfarina. Zij ontwierpen in 1984 de HP-X Concept en later ook de SSM, wat een voorbode was van de S2000.

Enfin, dat maakt verder niet uit. Italdesign komt dus met een NSX Tribute, zoals ze het zelf noemen. Dat is ook meteen alles wat we weten, maar we gaan er vanuit dat het een moderne variant is van de originele NSX.

Of er meer dan één exemplaar gebouwd wordt is ook nog niet bekend. Waarschijnlijk wordt het een eenmalige concept car, maar wie weet. Italdesign heeft eerder ook de Zerouno gebouwd in een oplage van tien stuks (vijf coupés en vijf cabrio’s).

Verder moeten we gewoon even geduldig afwachten waar Italdesign mee op de proppen komt. We zijn benieuwd.