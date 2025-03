Politie pakt M3 met kentekenplaten van een andere M3

De politie van Laren hou je niet zo makkelijk voor het lapje.

De lokale politie van Laren was recentelijk aan het autospotten (want dat doe je in Laren) en toen zagen ze een dikke M3 Touring geparkeerd staan. Gewoon met een geel kenteken, dus niks aan de hand zou je denken. De politie was echter scherp: ze zagen dat er toch iets raars aan de hand was.

De agenten zagen namelijk dat het kenteken ouder was dan je op basis van de auto zou vermoeden. Wat bleek? Het kenteken hoorde wel bij een M3, maar dan bij een ouder model. Het stel wat met de auto op pad was dacht op deze manier de politie om de tuin te leiden.

Het ging om een proefrit en de auto had eigenlijk op groene platen moeten rijden. Het stel wilde echter een hapje gaan eten in Laren, en ja, met groene platen mag je niet parkeren. Daarom hadden ze platen van hun eigen M3 gemonteerd. Dat had zomaar kunnen werken, maar helaas voor hen was de politie goed wakker.

Het resultaat is dat zowel de kentekenplaten als de M3 in beslag werden genomen. Het kenteken was trouwens ook voorzien van een geel gelakte duplicaatcode, wat eveneens verboden is. Voor het voeren van een vals kenteken is een boete uitgeschreven. De politie vermeldt niet de hoogte, maar zo’n grapje kost normaliter €700.

De politie zegt er fijntjes bij dat het stel per Seat naar huis moest, terwijl zij met de M3 naar het bureau reden. Een dag later kwam de garagehouder opdagen om de auto te claimen. Met groene platen uiteraard.

Via: politie_gnvnoord