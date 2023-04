Duurste kentekenplaat ooit gespot op Tesla Model X

Deze Tesla Model X Plaid is flink in waarde gestegen met de duurste kentekenplaat ooit erop!

Arabieren vinden alles wat veel geld kost leuk. Dat komt goed uit, want over het algemeen hebben ze ook veel geld om te verbranden aan bijvoorbeeld een kentekenplaat. Alles om status! Deze ‘ijdelsheidsborden’ zijn zeer geliefd en onlangs is er eentje voor een monsterbedrag verkocht.

Duurste kentekenplaat op Tesla Model X Plaid

We hebben het hier over een plaat met alleen de letter P en het nummer 7 erop. Deze werd pas geveild voor het goede doel, de opbrengst gaat naar het voedselinitiatief van de leider van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid. Het initiatief zelf heet de 1 Billion Meals Endowment. Doel van deze liefdadigheid is om voedsel te geven aan mensen in nood.

Tijdje geleden werd er al 12,9 miljoen euro betaald voor een kenteken met het nummer 1. Dat was al in 2008, nu zou dit nummer vermoedelijk voor veel meer geld verkocht kunnen worden.

Op de veiling is er 13,7 miljoen euro betaald voor het kenteken met het nummertje 7. Goed voor een notering in het Guinness Book of Records. De kentekenplaat kan op iedere auto geplaatst worden binnen het emiraat. Je kan dus lekker wisselen met je supercars. Nou ja, supercars. De plaat is namelijk voor het eerst gespot op een Tesla Model X Plaid. Potente auto ja, maar je denkt toch dat de plaat meer past op bijvoorbeeld een Bugatti.

Winnaar

De winnaar van de veiling is niet bekend gemaakt, maar hij heeft een voorkeur voor een elektrische auto. We zien een Tesla Model X Plaid met een matzwarte wrap en getinte ramen. Altijd lekker in een land waar de zon bijna altijd schijnt. De Plaid is de snelste SUV ter wereld met een topsnelheid van meer dan 250 kilometer per uur. Trap je het gaspedaal helemaal in dan zit je in 2,6 seconden op de honderd.

Indrukwekkend ja. Maar wat indrukwekkender is dat dit nu de duurste Tesla Model X Plaid is. Voor nu dan, het zou zomaar kunnen dat de kentekenplaat volgende week op een hypercar zit.

Dank aan Pim Lemmen voor de afbeeldingen