Iemand betaalde 14 miljoen (!) euro voor dit kenteken

Het record voor duurste kenteken ter wereld is verbroken, met een hele ruime marge.

Welbeschouwd is een kenteken een noodzakelijk kwaad, wat een auto alleen maar ontsiert. Zeker bij supercars, waarbij de ontwerpers vaak net doen alsof kentekens niet bestaan. Toch zijn de rijken der aarde bereid heel veel geld neer te tellen voor een specifiek kenteken.

Dit fenomeen kennen we vooral uit het Midden-Oosten, waar kentekens met zo min mogelijk cijfers een prestigedingetje zijn. Deze platen zijn daarom goud geld waard. Vorig jaar werd een kenteken met het cijfer 8 geveild voor een recordbedrag van 8,7 miljoen euro.

Dit bedrag kan nu weer geschrapt worden uit de recordboeken, want gisteren is er een kenteken geveild dat nog veel meer opbracht. Het Dubai-kenteken ‘P7’ werd afgehamerd voor 55 miljoen dirham, wat neerkomt op 13,74 miljoen euro. Dit is nu dus het duurste kenteken ter wereld.

Voordat je denkt ‘wat een idiote geldverspilling’: het ging wel om een veiling voor een nobele zaak. De opbrengst gaat namelijk naar het 1 Billion Meals Initiative, wat als doel heeft de armen te voorzien van voedsel.

De hoogste bieder kan dus sowieso een goed gevoel overhouden aan de veiling. Én hij kan de show stelen met zijn eencijferige kenteken. We zijn heel benieuwd op welke auto het kenteken komt. Wat voor het hypercar het ook is, de auto is waarschijnlijk niet duurder dan het kenteken.

Via: Bloomberg