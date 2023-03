Tesla maakt ook de Model S en X goedkoper*

*Helaas nog niet in Nederland, maar wat niet is kan nog komen.

Het zal je vast niet ontgaan zijn: de Tesla Model 3 en Model Y zijn eerder dit jaar in prijs verlaagd. Dat is ook wel eens leuk in een tijd waarin autoprijzen eigenlijk alleen maar naar boven worden bijgesteld. Met een Tesla Model 3 heb je nu gewoon een hele goede deal te pakken.

De Tesla Model S is aanzienlijk minder aantrekkelijk geprijsd. Die heb je namelijk niet voor minder dan €114.990. Voor dat geld krijg je weliswaar een auto met 643 km range, maar voor minder geld heb je een Mercedes EQS met 762 km range. Of een Porsche Taycan, als dat meer je ding is.

Als dit de verhoudingen zijn moet je wel een hele grote Tesla-fan zijn om nog een Model S te kopen. Een Plaid heeft dan nog een USP met zijn idiote acceleratie, maar dan zit je al op €140.000. Een prijsverlaging voor de Model S zou dus absoluut geen kwaad kunnen.

De Model S is nu ook goedkoper geworden, maar helaas alleen in de VS. Dat is overigens al de tweede keer dit jaar. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan heb je nu een Model S voor 89.990 dollar. De Model X is eveneens goedkoper geworden en kost nu 99.990 dollar. De prijzen zijn met respectievelijk 5 en 9 procent verlaagd.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de Model S en X ook in Europa goedkoper gaan worden. De vraag is alleen wanneer. Vooralsnog zul je toch echt €114.990 op moeten hoesten, wil je een Model S kopen. En voor de Model X moet je nog dieper in de buidel tasten: die kost minstens €123.990.