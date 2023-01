Tesla Model Y en Model 3 zijn een koopje!

In China dan. Tesla verlaagt daar fors de prijs van de Model Y en de Model 3. Bijna de helft goedkoper dan een Tesla in de VS.

De enorme inflatiepercentages van december en heel 2022 vliegen ons om de oren. Alles wordt duurder. Niet alleen bij ons, maar in de hele wereld. Nou ja de hele wereld… niet in China. Tenminste, niet als je daar in de markt bent voor een Tesla Model Y of Model 3. Die worden namelijk goedkoper. En flink ook.

Daarmee staat de prijs van die modellen in de Volksrepubliek China op een laagterecord en kost een Tesla Model Y bijna de helft van wat dezelfde auto in thuismarkt de Verenigde Staten kost.

Tesla goedkoper

Koop je in China een Tesla Model Y dan wordt die ook daar gebouwd. De nieuwe prijs is dan zo’n 36.000 euro. In Amerika betaal je voor dezelfde auto ruim 62.000 euro. Dat is 72 procent meer. De Tesla Model 3 is na de prijsverlaging 30 procent voordeliger in China ten opzichte van Amerika.

Hoezo dan?

Tesla probeert meer grip te krijgen op de Chinese markt. Chinese merken timmeren natuurlijk ook flink aan de weg op hun thuismarkt. Als je ziet hoeveel van de Chinese Auto’s al naar Europa komen, kun je jezelf voorstellen hoe groot het aanbod daar is. En allemaal voor minder yuan dan een nieuwe Tesla.

Vorig jaar verlaagde Elon Musk en zijn kornuiten ook al de prijzen en doet het nu nog eens dunnetjes over. Nu scheelt het ook dat de Model Y en de Model 3 sinds 2019 in Shanghai (in China dus) produceert. Vorig jaar was die fabriek goed voor 700 duizend auto, 54 procent van de wereldwijde verkoop van het merk.

Duurdere modellen

De instappers Tesla zijn dus goedkoper. Maar ook in de Volksrepubliek zijn er mensen die van luxe houden. Speciaal voor die partijbonzen introduceert Tesla naast de uitverkoop ook een aantal duurdere modellen. De Tesla Model S en de Tesla Model X komen in een duurdere uitvoering beschikbaar.

Op die manier hoopt het Amerikaanse merk ook in het premium segment van de Chinese elektrische auto markt een graantje mee te pikken. Die luxere en duurdere modellen gaan dan over de toonbank voor zo’n 140 duizend euro.

Nederland

Nog even voor de volledigheid ook de Nederlandse prijzen. In ons kikkerlandje is Tesla geen koopje en stap je vanaf 49.990 euro in een Model Y met achterwielaandrijving. Met aandrijving op alle wielen kost die minimaal 65.990 euro.

De Tesla Model 3 kost je hier minimaal 51.990 euro. Wil je bij de 3 ook vier aangedreven wielen dan betaal je minimaal 59.990 euro.

De prijsverschillen tussen ons en China zijn dus een stuk kleiner, maar nog altijd fors. Toch zuur als je als Amerikaan voor een Amerikaanse auto wil kiezen en dan gewoon bijna het dubbele moet aftikken ten opzichte van die vermaledijde communisten in het verre Azië.

Via De Telegraaf