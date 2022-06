Duurste Nissan GT-R van NL heeft schitterend interieur

De duurste Nissan GT-R is dan toevallig ook een van de mooiste die we konden vinden.

De Nissan GT-R is onlangs van de Europese markt gehaald. Dat is op zich niet zo heel erg vreemd, want de jaartjes begonnen al een beetje te tellen voor de GT-R. Maar, omdat de auto bij zijn introductie in 2008 zo ongelooflijk vooruitstrevend was, begon de auto pas veel later ‘wat ouder’ aan te voelen.

Sterker nog, er zijn nog voldoende concurrenten die de grootst mogelijke moeite hebben om een Nissan GT-R bij te houden op de sprint, Autobahn of op het circuit. De snelle Nissan komt namelijk eigenlijk overal uit de verf.

Duurste Nissan GT-R van Nederland

Stiekem wil ondergetekende nog heel erg graag een keer een Nissan GT-R. Ergens is het zoveel mythischer, bijzonderder en aparter dan de zoveelste Porsche of Ferrari. Daarbij is een Nissan GT-R nog lekker praktisch met een achterbankje, AWD en een ruime kofferbak. Kortom, wij willen er wel eentje. Voor nu gingen we op zoek naar de duurste Nissan GT-R op Marktplaats.

In Nederland staan er niet veel, maar de mooiste is dan toevallig ook de duurste. Het is een vrij laat model, eentje uit 2019. Dus dat betekent van ná de facelift en de modelupdate in 2017. Die modellen kregen een nieuwe transmissie en een ingrijpend verbeterd interieur. Het maakt de GT-R volwassen.

Kleurstelling

Wat de GT-R ook volwassen maakt, is de kleurstelling. Dit exemplaar is namelijk blauw (Deep Blue Pearl voor Nissan-kenners). Het is niet zo’n opvallende kleurals het Bayside Blue van de R34, maar het geeft de de duurste Nissan GT-R van Nederland absoluut wat extra cachet. Dat is al helemaal het geval met het Rakuda-tan interieur. Je weet wel, dat bijna oranje-achtige leder. Het is ook gebruikt voor de onderzijde van het dashboard, pookknop en het stuurwiel.

Uiteraard is de auto niet goedkoop. De verkoper – een officiële Nissan-dealer – wil er heel erg graag 149.500 euro voor hebben. Dat lijkt veel, maar een Porsche 911 uit die periode (992 Carrera) is veel langzamer en minder exclusief. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

