Deze licht aangepaste oude Audi S8 is dikker dan de nieuwe. Maar is het ook mooier?

Nog niet zo heel erg lang geleden kreeg de huidige Audi S8 (van de D5-generatie) een facelit. In principe is de Audi S8 een bijzonder autotype. Vrij ingetogen, terwijl er toch een bom van een motor in het vooronder hangt.

Bijna niemand zal vermoeden dat je in een topsedan zit die op zijn sloffen 300 km/u haalt (zonder begrenzer) en van 0-100 kan accelereen in 4 seconden. Er zijn eigenlijk maar twee nadelen. Ten eerste de prijs. Een nieuwe Audi S8 kost je 195.426 euro. Ouch. Ten tweede: was de vorige Audi S8 stiekem niet veel dikker?

JMS Fahrzeigteile

De oude Audi S8 heeft ook een 4.0 TFSI motor (zij het een compleet ander blok) en weegt eventjes 250 kg minder. Met het geld dat je bespaart, kun je perfect een paar modificaties aanbrengen om ‘m beter te maken. Dat is precies wat de met deze dikke oude Audi S8 van JMS Fahrzeugteile is gebeurd. Met een paar eenvoudige aanpassen is ‘ie net wat dikker gemaakt. Zo is het koetswerk voorzien van een nieuwe wrap in de kleur lichtgrijs. Is het mooi of spannend? Nee, maar je kunt vast wel een mooi kleurtje bestellen.

De grootste verandering betreft de velgenset. Die zijn afkomstig van de Ultralight Series van Barracuda. Het model is de ‘Project 2.0. De velgen zijn enorm groot. 10,5 inch breed en 22 inch in diameter. Dat is aanzienlijk groter dan de 9×20 waar de S8 af-fabriek op stond. Uiteraard zijn de velgen zeer concave, want dat is wat de mode voorschrijft anno 2022. Eromheen liggen banden in de maat 265/30 22. De wielen wegen slechts 12,7 kilogram per stuk. niet verkeerd voor 22 inch.

Motor oude Audi S8

Om het mooi af te maken, is de oude S8 middels een module flink verlaagd. Heel eerlijk: een inch kleinere velg en 1 cm meer rijhoogte en hij zou perfect zijn, maar dat is uiteraard heel persoonlijk.

Dan de motor. Dat is een 4.0 TFSI V8 met 520 pk aan vermogen en 650 Nm aan koppel. Dat is nog een langeslag-motor (boring is kleiner dan de slag), terwijl de huidige Audi S8 een ‘vierkante’ V8 heeft: boring en slag zijn gelijk. In dit geval is de motor nog helemaal standaard. Nu voelde de Audi S8 van deze generatie altijd al sneller aan dan de cijfers doen ermoeden (0-100 km/u in 4,2 seconden en een top van 250 km/u).

Als je meer wil, dan is dat mogelijk JMS heeft nog een hele hoop accessoires in de aanbieding. Er zijn diverse upgrades voor meer motorvermogen en een vetter geluid middels diverse sportuitlaten.

Meer lezen? Dit zijn de duurste toplimousines van Nederland!