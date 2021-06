E Klasse met 940 pk is verrassend ingetogen Estate - Autoblog.nl

Ja, deze E-Klasse met 940 pk ziet er snel uit, maar niet zó snel. Toch?

Snelle E-Klasses zijn niet nieuw. Al jarenlang zijn er voldoende bedrijven die als missie hebben om de perfecte Mercedes nog iets perfecter te maken. Dat wordt meestal gedaan door middel van meer vermogen. In de jaren ’80 waren er al diverse Brabus- en AMG-conversies waarmee je een Ferrari of Porsche bij kon houden.

Anno 2021 is dat niets anders, eigenlijk. Het is en blijft bizar om het allemaal te bevatten, maar auto’s zijn tegenwoordig buitenaards snel. Een standaard Mercedes-AMG E63 4Matic gaat in 3,5 seconden naar de 100 km/u en is begrensd op 250 km/u, maar iedereen weet dat je met gemak 300 km/u haalt. En dan is dat nog de standaarduitvoering! Er is immers ook nog een E63S met 612 pk… Als dat nog niet genoeg is, kun je ook nog kiezen uit diverse semi-fabriekskwaliteit van Brabus, Lorinser en Vaeth. Als je een stapje verder wilt gaan, kun je ook gaan voor deze Posaidon E Klasse met 940 pk.

Diverse pakketjes

Je kan bij Posaidon terecht voor diverse pakketjes. Denk aan een eenvoudige ECU-aanpassing, waardoor je al 707 pk en 1.000 Nm tot je beschikking hebt. Dan is er een Posaidon E63 RS 830, waarbij de turbo’s, downpipe, sportuitlaat en sportfilter. Ook de ECU (motor management), TCU (transmissie management) en CPC (central powertrain controller) worden aangepast. Het resultaat: 830 pk en 1.100 Nm. Deze versie gaat in 3,2 seconden naar de 100 km/u en haalt een topsnelheid van 350 km/u, begrensd! Het mooie van deze uitvoering is dat deze TUV-typegoedkeuring heeft.

E Klasse met 940 pk

Maar je kan ook kiezen voor nog heftiger conversies bij de Duitse tuners. Deze krijgen allemaal de naam ‘830+’. Er is een versie met 880 pk (dankzij grotere turbo’s), maar je wil natuurlijk een E Klasse met 940 pk als het kan. Je haalt ook niet een krat met 23 flesjes bier, nietwaar? Naast de genoemde modificaties krijg je nieuwe cilinderkoppen, klepzetels en water-methanol-injectie, waardoor je maximaal 940 pk en 1.250 Nm tot je beschikking hebt. Opmerkelijk genoeg heet deze versie dus óók E63 RS 830+.

Prijzen zijn nog niet bekend.