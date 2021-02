Nieuwe C-Klasse is helemaal officieel (plus Estate!) - Autoblog.nl

De nieuwe C-Klasse zal wel weer de nodige maatstaven gaan verzetten.

Veel autofabrikanten hebben tijdens de corona-periode ervoor gekozen om introducties iets uit te stellen. Eventjes wachten tot de markt is aangetrokken. Zo niet Mercedes. Na de S-Klasse die onlangs is onthuld, mogen we nu nóg een kaskraker verwelkomen in de vorm van de gloednieuwe Mercedes-Benz C-Klasse (W206).

Het is alweer de vijfde generatie C-Klasse. Mocht je je afvragen waarom de auto dan ‘W206’ heet: de voorloper van de C-Klasse, de 190, had als modelcode ‘W201’. Het uiterlijk zal voor velen niet een verrassing zijn. Mercedes kiest al jarenlang voor een logische designfilosofie. Alle modellen behoren overduidelijk tot hetzelfde merk. Daarnaast waren de eerste afbeeldingen afgelopen zondagochtend al gelekt door een man in regenjas.

Meteen ook een nieuwe C-Klasse Estate

Enfin, de nieuwe C-Klasse (W206). Van een afstandje zou je bijna kunnen denken dat het slechts een facelift is. Echter, dat is het niet het geval. De cruciale afmetingen zijn namelijk anders. De wielbasis nam ietsje toe en is nu bijna 2,87 meter. Ook is de C-Klasse een hele centimeter breder. De totale lengte van beide modellen is 4,75 meter. Dit betekent dat de sedan ietsje meer gegroeid is dan de Estate (S206), die gelijktijdig is onthuld. Nu we het toch over maten hebben, de bagageruimte van de Estate groeide iets naar 490 liter (1.510 liter met de banken plat). De sedan heeft een bagageruimte van 455 liter (0 liter groter dan voorheen).

Plug-in Hybride

Zoals bekend gaat Mercedes dit segment proberen te overwinnen met viercilinders. Er zijn geen zes- en achtcilinders meer. Op zich is dat jammer, maar aan de andere kant: de zescilinder diesel was er sowieso al een tijd niet meer (W204 in 2014 was de laatste) en echt niemand bestelde de C400 met V6. Alle motoren worden bijgestaan door een elektromotor c.q. generator.

De belangrijkste in Nederland zal wel de C300e worden, een plug-in hybride. Deze combineert een 2.0 benzinemotor met een elektromotor die gezamenlijk 313 pk en 550 Nm leveren. Bijzonder: op een volle accu (26,8 kWh) kun je er precies 100 km mee afleggen. Dan moet je niet de hele tijd de maximale elektrische snelheid van 140 km/u rijden, uiteraard. Met een snellader zit de accu in 30 minuten weer vol.

Benzinemotoren

Maar er zijn ook motoren met enkel 48V-ondersteuning. Het benzine-feestje begint met de C180, compleet met 1.5 en 48V-generator. Deze levert 170 pk en 250 Nm. Zoals alle C-Klasses heeft ook deze een negentraps automaat (9G-Tronic). Van 0-100 km/u gaat in 8,6 seconden, de topsnelheid is 231 km/u. Een stapje hoger staat de C200, met in principe dezelfde aandrijflijn, maar dan met 204 pk en 300 Nm. Die gaat in 7,3 tellen naar de 100 km/u en haalt 246 km/u. De C200 kan met vierwielaandrijving worden uitgerust (4Matic). De C300 heeft een 2.0 motor met 258 pk en 400 Nm. Deze knalt in 6 tellen naar de 100 km/u en haalt op een lege Autobahn 250 km/u.

Nieuwe C-Klasse Diesels

Mercedes zet nog altijd vol in op zuinige dieselmotoren. Ondanks dat niemand dit motortype nieuw durft te kopen, is het voor mensen die serieus veel kilometers maken de enige oplossing. De meest eenvoudige zelfontbrander is de C200d met 163 pk en 380 Nm. Dit is de traagste C-Klasse, maar ook deze haalt in 7,7 seconden de 100 en 230 km/u topsnelheid.

De middelste diesel is de C220d, met 200 pk en 440 Nm. Deze gaat in 7,3 tellen naar de 100 en kan maximaal 245 km/u. De topdiesel is de C300d, die met 265 pk en 550 Nm serieus krachtig is. Deze is zelfs sneller dan de C300 op benzine: 0-100 in 5,7 seconden en een top van 250 km/u. In alle gevallen behandelen we de prestaties van de nieuwe C-Klasse sedan, de Estate is ietsje trager.

Interieur nieuwe C-Klasse

We gaan verder met het interieur van de nieuwe C-Klasse. Ook dat was geen verrassing. Het is een evolutie van de vorige generatie. We zien een duidelijk verwantschap met de S-Klasse, zoals dat bij vorige generatie ook het geval was. Dit betekent een neo-barokke stijl met veel glimmers. Zo strak als een Audi of BMW is het niet, maar zeker in de juiste kleurstelling geeft het juist wat meer sjeu.

Het centrale MBUX-infotainmentdisplay in het midden domineert de console. Het ziet er een beetje vreemd uit, maar het is wel prettig, want dankzij deze plaatsing heb je het scherm dichtbij. Zo heb je geen Comand-knop nodig. Slim. Standaard is het scherm 10,5 inch, optioneel is 12,3 inch mogelijk.

Sowieso, qua opties kun je weer helemaal uit je (panorama-)dak gaan. Een lederen dashboard, achterwielbesturing, luchtvering, diverse rij-assistentiesystemen en 360 graden camera zijn allemaal optioneel mogelijk. Ook een sportonderstel en adaptieve dempers zijn te verkrijgen.

Bewegende beelden van de nieuwe C-Klasse sedan (W206)

Bewegende beelden van de nieuwe C-Klasse Estate (S206)

De prijzen zijn nog niet bekend, maar zullen niet lang meer op zich laten wachten. De auto is namelijk al binnenkort te bestellen en staat deze zomervakantie bij de dealers.