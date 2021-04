PRIMEUR! Prijzen Mercedes C-Klasse gelekt - Autoblog.nl

BREEK! De prijzen van de C-Klasse zijn gelekt! Wij hebben ze voor je.

Het is wat deze week. Je moet enorm goed je documenten in een mapje doen, als je niet wil dat informatie uitlekt. Niet alleen om de goede vrede te bewaren, maar ook voor je eigen gezondheid. Studie moet het nog uitwijzen, maar lekkende documenten zorgen voor zeer tijdelijk en specifiek geheugenverlies. Alsof je op een nuchtere maag vijf Long Island Iced Teas hebt gedronken: je hebt er dan ‘geen herinnering van’.

Het gaat nu niet om een delicate formatie-kwestie, maar om de prijzen van de Mercedes C-Klasse. We kregen de prijzen van twee overenthousiaste verkenners in regenjas. We kunnen ons het gesprek niet meer herinneren, maar willen de prijzen graag met je delen! Het gaat om alweer de vijfde generatie C-Klasse (C206). Nu denk je, waarom heet ‘ie dan ‘206’ en geen ‘205’? Simpel, de voorganger van de C-Klasse was de 190 (W201).

Aangezien alle informatie van de C-Klasse is al behandeld is in dit artikel, behandelen we nu enkel en alleen de prijzen.

Prijzen Mercedes C-Klasse limousine:

C180 Business Line | € 48.290

C180 Luxury Line | € 51.096

C200 Business Line | € 52.405

C200 Launch Edition – Business Line | € 49.985

C200 Luxury Line | € 55.098

C200 4Matic Business Line | € 55.881

C200 Launch Edition AMG Line | € 55.936

C200 AMG Line | € 58.356

C200 4Matic Luxury Line | € 58.433

C200 4Matic AMG Line | € 61.700

C300 AMG Line | € 63.020

C300 4Matic AMG Line | € 67.132

C300d AMG Line | 69.307

Prijzen Mercedes C-Klasse Estate

We dachten dat de prijzen van de C-Klasse in sedan-vorm al spectaculair nieuws waren. Wat denk je: komen er nóg twee verkenners in regenjas aan met alle prijzen voor de C-Klasse Estate. Uiteraard lekken wij die graag door:

C200 Estate Launch Edition – Business Line | € 52.229

C200 Estate Business Line | € 54.649

C200 Estate Launch Edition – Luxury Line | € 54.781

C200 Estate Luxury Line | € 57.201

C200 Estate Launch Edition AMG Line | € 58.048

C200 Estate AMG Line | € 60.468

C300 d Estate AMG Line | € 71.406

Prijzen concurrentie Mercedes C-Klasse

Nu de prijzen voor de Mercedes C-Klasse gelekt zijn, kunnen we even kijken hoe de auto zich verhoudt tot de concurrentie. We pakken de goedkoopste C-Klasse en vergelijken dat met de instapprijzen van andere premium D-segment sedans met een vergelijkbare motor. De Alfa is de voordeligste. De Lexus staat vermeld op de site, maar is inmiddels opgevolgd door een nieuw model dat niet naar Nederland komt. De Jaguar XE is voordeliger te verkrijgen, maar de benzine-versie begint pas bij 250 pk.

Alfa Romeo Giulia 2.0T GME | € 46.200

Audi A4 40 TFSI S Tronic Pro Line | € 47.055

Volvo S60 B4 | € 47.995

Mercedes C180 Business Line | € 48.290

Lexus IS300h Business Line Pro | € 38.350

BMW 320i Business Edition | € 50.670

Jaguar P250 RWD Aut. | € 60.122

Mocht je een functie elders toegewezen krijgen van een vergeetachtige korpsbal, dan is zo’n C-Klasse een uitstekende auto van de zaak. Dus, als je nu thuis zit om bij te komen van hard werken, kun je ‘m al samenstellen in de configurator. Gewoon lekker op de bank. Toch lekker als je straks aan je nieuwe baantje kan beginnen?